Про те, що відбувається зі світлом у Дніпрі та Запоріжжі – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Одразу після вибухів на Дніпропетровщині та в Запоріжжі зникло світло або скаче напруга

Що відомо про проблеми зі світлом у Дніпрі та Запоріжжі?

22:52, 7 січня

На Дніпропетровщині ввели аварійні відключення світла через російську атаку. Коли ситуація буде спокійнішою, енергетики почнуть відновлювальні роботи.

22:37, 7 січня

В Дніпрі не працює метро

Через відсутність електропостачання зупинилось метро. Людей виводять із тунелів, ескалатори вже не працюють.

22:31, 7 січня

Влада Дніпропетровщини коментує ситуацію

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зауважив, що енергетики поки не мають прогнозів щодо відновлення енергопостачання на Дніпропетровщині.

Жителів закликають зробити запаси води, зокрема в Павлоградському та Синельниківському районах. Наразі на підприємстві "ДЗД" також немає світла.

22:21, 7 січня

По Дніпропетровській області також немає світла

Електроенергія також зникла в деяких містах області – у Павлограді, Кривому Розі та Синельниковому.

22:03, 7 січня

Після вибухів та яскарвих спалахів у небі в багатьох районах Дніпра зникло електропостачання. Також подекуди відсутнє водопостачання.