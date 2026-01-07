О том, что происходит со светом в Днепре и Запорожье – читайте в материале 24 Канала.
На Днепропетровщине ввели аварийные отключения света из-за российской атаки. Когда ситуация будет спокойнее, энергетики начнут восстановительные работы. Из-за отсутствия электроснабжения остановилось метро. Людей выводят из тоннелей, эскалаторы уже не работают. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что энергетики пока не имеют прогнозов по восстановлению энергоснабжения на Днепропетровщине. Жителей призывают сделать запасы воды, в частности в Павлоградском и Синельниковском районах. Сейчас на предприятии "ДЗД" также нет света. Электроэнергия также исчезла в некоторых городах области – в Павлограде, Кривом Роге и Синельниково. После взрывов и ярких вспышек в небе во многих районах Днепра исчезло электроснабжение. Также местами отсутствует водоснабжение.
В Днепре не работает метро
Власти Днепропетровщины комментируют ситуацию
По Днепропетровской области также нет света
