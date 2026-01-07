О том, что происходит со светом в Днепре и Запорожье – читайте в материале 24 Канала.

Что известно о проблемах со светом в Днепре и Запорожье?

22:52, 7 января

На Днепропетровщине ввели аварийные отключения света из-за российской атаки. Когда ситуация будет спокойнее, энергетики начнут восстановительные работы.

22:37, 7 января

В Днепре не работает метро

Из-за отсутствия электроснабжения остановилось метро. Людей выводят из тоннелей, эскалаторы уже не работают.

22:31, 7 января

Власти Днепропетровщины комментируют ситуацию

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что энергетики пока не имеют прогнозов по восстановлению энергоснабжения на Днепропетровщине.

Жителей призывают сделать запасы воды, в частности в Павлоградском и Синельниковском районах. Сейчас на предприятии "ДЗД" также нет света.

22:21, 7 января

По Днепропетровской области также нет света

Электроэнергия также исчезла в некоторых городах области – в Павлограде, Кривом Роге и Синельниково.

22:03, 7 января

После взрывов и ярких вспышек в небе во многих районах Днепра исчезло электроснабжение. Также местами отсутствует водоснабжение.