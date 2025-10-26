Україна вже знайшла больову точку Росії, яка серйозно впливає і на економіку країни-агресора, і на імідж Путіна. Детальніше про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

Що змусить Путіна піти на переговори?

З початку серпня Україна здійснила щонайменше 58 успішних атак на російські енергетичні об'єкти, запускаючи дрони на відстань до 1900 кілометрів. Під ударами опинилися нафтопереробні заводи та інша ключова інфраструктура Росії.

Далекобійні удари України мають значний вплив на хід подій. Росіяни вже повідомляють про дефіцит бензину та довгі черги на заправках, є невдоволення. Очевидно, що Путіну доводиться імпортувати бензин до Росії, що було майже нечувано навіть кілька місяців тому,

– наголосив Геміш де Бреттон-Гордон.

До того ж нафтова промисловість – це основне джерело іноземної валюти, що живить військову машину Росії. Хоч важко оцінити реальні збитки колись прибуткової сфери, та дані вже вражають: верхня цифра може сягати 40%, а нижня – 20%.

"Сподіваємось, що ці наслідки справді переконають Путіна. Лише переговори є єдиним виходом з ситуації. Поки Путін не запропонував жодного життєздатного мирного варіанту, але якщо у нього закінчаться всі запаси нафти і бензину, а невдоволення росіян посилиться – це буде найефективнішим способом досягти всеосяжного припинення вогню. Здається, жоден інший спосіб не зупинить Путіна від продовження атак", – зазначив британський полковник.

Хоч у Кремлі досі говорять про успіхи Росії на полі бою та її "невразливість" до санкції, очевидним є їхнє патове становище. Проблеми з економікою лиш накопичуються, а російські війська зазнають невдач на кількох напрямках на полі бою. Загалом для Росії стає менше позитивних новин, які лиш є початком великої поразки країни-агресора.

Останні далекобійні атаки України по Росії: що відомо