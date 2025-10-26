Украина уже нашла болевую точку России, которая серьезно влияет и на экономику страны-агрессора, и на имидж Путина. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.
Что заставит Путина пойти на переговоры?
С начала августа Украина осуществила не менее 58 успешных атак на российские энергетические объекты, запуская дроны на расстояние до 1900 километров. Под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы и другая ключевая инфраструктура России.
Дальнобойные удары Украины имеют значительное влияние на ход событий. Россияне уже сообщают о дефиците бензина и длинные очереди на заправках, есть недовольство. Очевидно, что Путину приходится импортировать бензин в Россию, что было почти неслыханно даже несколько месяцев назад,
– отметил Гемиш де Бреттон-Гордон.
К тому же нефтяная промышленность – это основной источник иностранной валюты, питающей военную машину России. Хотя трудно оценить реальные убытки некогда прибыльной сферы, и данные уже впечатляют: верхняя цифра может достигать 40%, а нижняя – 20%.
"Надеемся, что эти последствия действительно убедят Путина. Только переговоры являются единственным выходом из ситуации. Пока Путин не предложил ни одного жизнеспособного мирного варианта, но если у него закончатся все запасы нефти и бензина, а недовольство россиян усилится – это будет самым эффективным способом достичь всеобъемлющего прекращения огня. Кажется, ни один другой способ не остановит Путина от продолжения атак", – отметил британский полковник.
Хотя в Кремле до сих пор говорят об успехах России на поле боя и ее "неуязвимости" к санкциям, очевидно их патовая ситуация. Проблемы с экономикой лишь накапливаются, а российские войска терпят неудачи на нескольких направлениях на поле боя. В общем для России становится меньше положительных новостей, которые лишь является началом большого поражения страны-агрессора.
Последние дальнобойные атаки Украины по России: что известно
Вечером 26 октября под Москвой загорелась Серпуховская нефтебаза. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила дрон, летевший на столицу. Вероятно, "сбивали" именно нефтебазой.
После атаки дронами 23 октября экстренно остановилась работа на Рязанском НПЗ – четвертом по величине в России. Стоит добавить, что под атаками этот завод оказывается уже не впервые, удары по нему начались еще с 2024 года.
Днем ранее, 22 октября, Силы обороны уразбили НПЗ "Дагнотех" на нефтебазе "Дагнефтепродукт" в Махачкале. Ранее в России сообщали, что с запуском этого НПЗ в Дагестане должно было появиться крупнейшее предприятие по переработке топлива на юге России.