Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Очень серьезно горит: авиаэксперт сказал, чем могли массированно атаковать Россию

Что известно о пораженных объектах в России?

В ночь на 22 октября Силы обороны поразили Саранский механический завод в республике Мордовия.

На территории предприятия были слышны звуки взрывов. В Генштабе отметили, что этот завод производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы к боеприпасам и узлы инициирования.

Также той ночью был поражен Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан.

Зафиксировано попадание в одну из установок переработки на территории предприятия,

– говорится в сообщении.

Основным назначением предприятия является обеспечение горючим и его хранение в интересах морской базы Каспийского флота и заправка военных судов врага. Указывается, что ежегодный объем переработки составляет до 1 миллиона тонн.

Сейчас степень нанесенного ущерба в результате атаки уточняется.

Смотрите также На Брянщине нет света из-за удара по подстанции, а Storm Shadow поразили химзавод

Что предшествовало?

Примерно в 3 часа ночи 22 октября в окрестностях Саранска была слышна серия взрывов. После этого в Мордовии объявили тревогу из-за угрозы атаки дронов. Тогда очевидцы отмечали, что под атаку попал Саранский механический завод.

Той ночью дроны также атаковали российскую Махачкалу. Глава Республики Дагестан сообщал, что было атаковано местное предприятие.

Всего в минобороны России заявили, что якобы сбили 33 дрона: