Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил эксперт по авиации Константин Криволап. Он отметил, что в России до сих пор пылает.

"Уже известно, куда они попали. Российские паблики уже кричат. Это химзавод возле Сельцо, который выпускал и выпускает ракеты для РСЗО "Град", снаряды, взрывчатку. Говорят, сейчас там очень серьезно пылает", – подчеркнул он.

Чем ударили по России?

Константин Криволап отметил, что для атаки использовали ракеты "Нептун" и "Фламинго". Кроме того, дрон FP-1. Это один из основных украинских беспилотников, которые хорошо работают.

"Фламинго" рано или поздно должна выйти на серийное производство. Она достаточно простая. Эта ракета будет улучшать свои характеристики, сохранять точность при увеличении дальности,

– сказал он.

Кроме того, в этой атаке задействовали ракеты SCALP и Storm Shadow. Вероятнее всего, американские разведданные не были применены. Однако все равно без помощи партнеров, очевидно, не обошлось.

Во время атаки летело много дронов, поэтому можно было сказать, что используется 3D-мепинг, который без серьезной поддержки разведданных США вряд ли был. Хотя у Украины есть контракты с европейскими компаниями, спутники которых работают, и получается достаточно точное изображение поверхности. Эти параметры необходимы для того, чтобы планировать операции в воздухе.

Что известно об атаке на Россию?