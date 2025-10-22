Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив експерт з авіації Костянтин Криволап. Він зауважив, що у Росії досі палає.

"Вже відомо, куди вони влучили. Російські пабліки вже волають. Це хімзавод біля Сєльцо, який випускав і випускає ракети для РСЗВ "Град", снаряди, вибухівку. Кажуть, зараз там дуже серйозно палає", – підкреслив він.

Чим вдарили по Росії?

Костянтин Криволап зазначив, що для атаки використали ракети "Нептун" і "Фламінго". Крім того, дрон FP-1. Це один з основних українських безпілотників, які добре працюють.

"Фламінго" рано чи пізно повинна вийти на серійне виробництво. Вона досить проста. Ця ракета буде покращувати свої характеристики, зберігати точність при збільшенні дальності,

– сказав він.

Крім того, у цій атаці залучили ракети SCALP і Storm Shadow. Найімовірніше, американські розвіддані не були застосовані. Однак все одно без допомоги партнерів, очевидно, не обійшлося.

Під час атаки летіло багато дронів, тому можна було сказати, що використовується 3D-мепінг, який без серйозної підтримки розвідданих США навряд чи був. Хоча в України є контракти з європейськими компаніями, супутники яких працюють, і отримується досить точне зображення поверхні. Ці параметри необхідні для того, щоб планувати операції у повітрі.

Що відомо про атаку на Росію?