Деталі зібрав 24 Канал.
Дивіться також ГУР знищило новітню РЛС у Джанкої, але це не єдина погана новина для росіян у Криму
Що відомо про атаку на Брянську область 21 жовтня?
Низка телеграм-каналів інфомує, що в місті Трубчевськ уражено місцеву електропідстанцію. Це зробили за допомогою дронів.
В українському інфопросторі пожартували, що російські оператори на місці, натякнувши на те, що окупанти фільмують наслідки ураження.
Ось п'ятиповерхівка, а тут п***а,
– жаліється росіянин, показуючи, куди прилетіло.
Дивіться відео пожежі на підстанції у Брянській області
Де розташований Трубчевськ у Росії?
Показуємо Трубчевськ у Брянській області, де горить підстанція, на карті:
Як бачимо, від України це зовсім недалеко – усього 19 кілометрів по прямій. Слід сказати, що місто розділене Десною: мікрорайон Бородьонка навколо залізничної станції розташований на лівому березі річки, за 5 кілометрів на південь від основного масиву міста.
Ба більше, Трубчевськ знаходиться на території історичної області Сіверщина. Удільне Трубчевське князівство існувало у складі Чернігівського князівства, Новгород-Сіверського князівства, Великого князівства Литовського, Московської держави і Речі Посполитої з 1164 по 1672 рік.
У Генштабі заявили, що уразили Брянський хімічний завод
Український Генштаб пізно ввечері 21 жовтня виклав повідомлення, де сказано: цього дня Storm Shadow атакували Брянський хімічний завод. Підприємство розташоване поблизу міста Сєльцо під Брянськом.
Це зробили Повітряні Сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України.
Показуємо Брянський хімічний завод на карті Росії:
Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони. Результати ураження уточнюються (...) Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України,
– ідеться в дописі.
В ГШ нагадали: СОУ продовжують завдавати ударів по стратегічних об'єктах військово-промислового комплексу на території Росії, послаблюючи наступальний потенціал країни-агресора.
Відстань від Трубчевська до Брянського хімічного заводу / Скриншот 24 Каналу
Що ще уразили Сили оборони сьогодні?
Увечері 21 жовтня монітори писали, що Росію масовано атакують. Тривоги були в багатьох регіонах, у тому числі в Московській області.
Також є дані, що в Смоленську горить ТЕЦ. До того в області оголошували дронову небезпеку.
До того ж СБУ уразила легкомоторні літаки, за допомогою яких росіяни збивали українські далекобійні дрони. Летовища розташовані на окупованих територіях.