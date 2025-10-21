Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про атаку на Брянську область 21 жовтня?

Низка телеграм-каналів інфомує, що в місті Трубчевськ уражено місцеву електропідстанцію. Це зробили за допомогою дронів.

В українському інфопросторі пожартували, що російські оператори на місці, натякнувши на те, що окупанти фільмують наслідки ураження.

Ось п'ятиповерхівка, а тут п***а,

– жаліється росіянин, показуючи, куди прилетіло.

Дивіться відео пожежі на підстанції у Брянській області

Де розташований Трубчевськ у Росії?

Показуємо Трубчевськ у Брянській області, де горить підстанція, на карті:

Як бачимо, від України це зовсім недалеко – усього 19 кілометрів по прямій. Слід сказати, що місто розділене Десною: мікрорайон Бородьонка навколо залізничної станції розташований на лівому березі річки, за 5 кілометрів на південь від основного масиву міста.

Ба більше, Трубчевськ знаходиться на території історичної області Сіверщина. Удільне Трубчевське князівство існувало у складі Чернігівського князівства, Новгород-Сіверського князівства, Великого князівства Литовського, Московської держави і Речі Посполитої з 1164 по 1672 рік.

У Генштабі заявили, що уразили Брянський хімічний завод

Український Генштаб пізно ввечері 21 жовтня виклав повідомлення, де сказано: цього дня Storm Shadow атакували Брянський хімічний завод. Підприємство розташоване поблизу міста Сєльцо під Брянськом.

Це зробили Повітряні Сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України.

Показуємо Брянський хімічний завод на карті Росії:

Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони. Результати ураження уточнюються (...) Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України,

– ідеться в дописі.

В ГШ нагадали: СОУ продовжують завдавати ударів по стратегічних об'єктах військово-промислового комплексу на території Росії, послаблюючи наступальний потенціал країни-агресора.



