По повітряних цілях працювала ППО. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.

Що відомо про атаку на Росію 21 жовтня?

Пропагандисти пишуть про українські ударні та реактивні дрони. Небезпека БпЛА ширилася регіонами країни-агресорки, зокрема сирена пролунала в Орловській, Брянській, Московській, Ленінградській, Псковській областях.

За попередніми даними, на Брянщині стався приліт по складу БК.

Проліт ракет над Брянською областю: дивіться відео

За попередньою інформацією, прильоти вже зафіксували в Московській області.