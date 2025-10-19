Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про удари по Росії 19 жовтня?

Новокуйбишевський нафтопереробний завод Завод виробляє понад 20 різновидів продукції – щорічно там випускають 4,9 мільйона тонн палива, частина йде на потреби російської армії. Удар українських військових по підприємству уразив установки первинної переробки нафти. Сильна пожежа завдала ворогові збитків, які наразі уточнюються.

Також уражено Оренбурзький газопереробний завод. Вибухи та загоряння завадили роботі одного з найбільших газопереробних комплексів країни-агресорки. Завод здатний переробляти до 45 мільярдів кубометрів природнього газу та 6,2 мільйонів тонн газового конденсату й нафти на рік. Ушкоджень вночі зазнала одна з установок.

Під ударом українського озброєння в ніч проти 19 жовтня була й база пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Там після вибухів сталася пожежа.

Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних підприємств, задіяних у забезпеченні потреб збройних сил рф, і підриву воєнно-промислової бази рф для позбавлення її можливості продовжувати злочинну агресію,

– йдеться в заяві Генштабу ЗСУ.