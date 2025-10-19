Операція пройшла з відстані понад кілометр. Про це пише 24 Канал з посиланням на Sniper Group E40.

Що відомо про влучання в окупантів?

Український військовий снайпер знищив двох солдатів російської армії, які рухалися щільною колоною. Першого ворога підбили одразу, а другого, який намагався допомогти побратиму, – ліквідували за лічені хвилини.

Точне влучання снайпера ЗСУ по окупантах: дивіться відео

Військові зазначили, що стріляли зі снайперської гвинтівки Barrett MRAD. Знищити окупантів вдалось з відстані близько 1 150 метрів.

ЗСУ вкотре доводять, що продовжують боронити Україну від ворогів.

