Операція пройшла з відстані понад кілометр. Про це пише 24 Канал з посиланням на Sniper Group E40.
Дивіться також Мінус 1000 окупантів і 45 артсистем: втрати ворога на 19 жовтня
Що відомо про влучання в окупантів?
Український військовий снайпер знищив двох солдатів російської армії, які рухалися щільною колоною. Першого ворога підбили одразу, а другого, який намагався допомогти побратиму, – ліквідували за лічені хвилини.
Точне влучання снайпера ЗСУ по окупантах: дивіться відео
Військові зазначили, що стріляли зі снайперської гвинтівки Barrett MRAD. Знищити окупантів вдалось з відстані близько 1 150 метрів.
ЗСУ вкотре доводять, що продовжують боронити Україну від ворогів.
Які втрати несе ворог останнім часом?
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 19 жовтня загальні втрати російських військ становлять близько 1 130 180 осіб. Тільки минулої доби ліквідовано 1 000 окупантів.
Українські військові продовжують бити по об'єктах росіян. Зокрема, в Криму за допомогою ударних дронів днями сталось влучання в нафтобазу та ФДКУ комбінат у Гвардійському, а також склад ПММ у Джанкої.
Оборонці третьої штурмової знищила російську диверсійно-розвідувальну групу на Лиманському напрямку. Так вони запобігли створенню плацдарму для наступу росіян. Ворог був ліквідований під час спроби прориву до траси Ізюм – Слов'янськ.