Росіяни хотіли прорватися до траси Ізюм-Слов'янськ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Третій армійський корпус.

Як Третя штурмова знищила ворожу ДРГ?

Під час спроби прориву росіян у лісову місцевість до траси Ізюм-Словʼянськ бійці Третього армійського корпусу виявили й ліквідували ДРГ противника. Після зачистки було збережено важливі логістичні під’їзди до передового краю фронту.

На записах з екшн-камер видно, як розвідники Третьої штурмової бригади вислідковували противника, штурмували ангари й підвали, у яких ховалися диверсанти, відбивали атаки дронів буквально під стелею, захопили ворожу рацію і ліквідували тих росіян, які відмовилися скласти зброю.

Третя штурмова ліквідує ДРГ ворога: дивіться відео

Якою є ситуація на фронті?