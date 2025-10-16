Росія завдала по позиціях ЗСУ та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 87 авіаударів 171 КАБом. Також здійснила 4 979 обстрілів, з яких понад 100 з РСЗВ, та залучила до атак 5 595 дронів-камікадзе, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти завдали 9 авіаударів, скинули 18 КАБів, а ще здійснили 186 обстрілів, зокрема 10 із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку було зафіксовано 17 бойових зіткнень біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам'янки, Кутьківки та в напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки.

На Куп'янському напрямку відбулося 6 атак окупантів біля населених пунктів Степова Новоселівка й Петропавлівка. А у Куп'янську та його околицях тривають протидиверсійні заходи.

На Лиманському напрямку Росія атакувала 7 разів у спробах просунутися вперед біля населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове.

На Слов'янському напрямку ЗСУ відбили 10 ворожих атак біля населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка.

На Краматорському напрямку було одне бойове зіткнення біля Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку ворог 25 разів атакував біля населених пунктів Біла Гора, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове та Русин-Яр.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 56 штурмових і наступальних дій ворога біля населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.

На Олександрівському напрямку було російських 30 атак біля населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Січневе, Соснівка, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

На Гуляйпільському напрямку Росія наступальних дій не проводила.

На Оріхівському напрямку ворог наступав 5 разів, намагаючись діяти біля населених пунктів Кам'янське, Плавні та Степове.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки окупантів.

Що відбувається на фронті?