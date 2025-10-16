Так, вже давно кількість ліквідованих росіян перевищила 1 мільйон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати росіян станом на 16 жовтня?
- Особового складу – близько 1 127 300 (+1 080) осіб;
- танків – 11 261 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 384 (+9);
- артилерійських систем – 33 713 (+42);
- РСЗВ – 1 520 (+0);
- засобів ППО – 1 227 (+0);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70 437 (+416);
- крилатих ракет – 3 859 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 468 (+139);
- спеціальної техніки – 3 977 (+0).
Втрати ворога на 16 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Статистика втрат ворога за останній час
В НАТО повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила від 4 до 9 тисяч танків і приблизно 20 тисяч броньованих машин. Водночас щомісяця вона випускає близько 130 танків.
За даними посадовця НАТО, у вересні окупанти просунулися приблизно на 250 квадратних кілометрів, що майже удвічі менше, ніж у серпні.
Підрозділ "Фенікс" 13 жовтня відбив російську атаку на Донеччині. Захисники знищили танк, БТР-Т і бронемашини, а також вразили ще два танки та кілька одиниць техніки. Унаслідок штурму близько 50 окупантів було поранено або ліквідовано.