Він закликав очільника Кремля припинити вбивати українців і росіян. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію в Білому домі.
До чого Трамп закликав Путіна 15 жовтня?
Лідер США анонсував свою майбутню розмову з Володимиром Зеленським про війну. За словами Трампа, Україна хоче піти в наступ. "Я ухвалю рішення з цього питання", – зауважив він.
Окрім того, американський президент звернувся до російського диктатора. За час повномасштабного вторгнення країна-агресорка нібито втратила 1,5 мільйона людей, переважно солдатів.
Усе, чого ми хочемо від президента Путіна, щоб він зупинив це. Припинив вбивати українців і росіян, бо він убиває багато росіян,
– сказав Трамп.
Трамп закликав Путіна припинити вбивства: дивіться відео
До слова, раніше ексклюзивно для 24 Каналу доктор філософських наук і політичний експерт Андрій Городницький розповів, що жителі віддалених регіонів Росії вже бачать, яких великих втрат вони зазнають у війні, а набирати бійців із великих міст Кремль не хоче.
Що відомо про втрати росіян у війні?
Станом на ранок 15 жовтня Генштаб ЗСУ відзвітував про орієнтовні втрати противника. За останню добу ліквідовано ще 1 070 окупантів, а загальні втрати Росії склали близько 1 126 220 осіб.
Водночас представник керівництва НАТО, що спілкувався з журналістами на умовах анонімності, підтвердив – російські втрати справді перевищили 1,1 мільйона осіб. З них понад 250 тисяч загинули в бою.
За даними Альянсу, від початку повномасштабного вторгнення агресор втратив до 9 000 бойових танків і близько 20 000 броньованих машин.