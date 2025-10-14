Про це президент США заявив під час зустрічі з аргентинським лідером Хав'єром Мілеєм у Білому домі 14 жовтня, пише 24 Канал.

Дивіться також Трамп одержимий ідеєю отримати Нобелівську премію миру 2025: чи є в нього шанси на перемогу

Що американський лідер каже про Путіна?

Дональд Трамп згадав про війну в Україні під час зустрічі з президентом Аргентини в Білому домі. Він назвав її "страшною війною".

Ця війна погана для нього (Путіна – 24 Канал). Він входить у четвертий рік, хоча мав перемогти у цій війні за тиждень,

– сказав президент США.

Він підкреслив, що розчарований очільником Кремля. Трамп заявив, що мав хороші стосунки з Путіним та, на його думку, досі має. Втім, російський диктатор не завершує війну в Україні.

Крім того, Дональд Трамп зазначив, що Росія втратила 1,5 мільйона солдатів під час війни з Україною.

Мирні зусилля Трампа щодо України: що відомо?