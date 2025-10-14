Об этом президент США заявил во время встречи с аргентинским лидером Хавьером Милеем в Белом доме 14 октября, пишет 24 Канал.
Смотрите также Трамп одержим идеей получить Нобелевскую премию мира 2025: есть ли у него шансы на победу
Что американский лидер говорит о Путине?
Дональд Трамп вспомнил о войне в Украине во время встречи с президентом Аргентины в Белом доме. Он назвал ее "страшной войной".
Эта война плохая для него (Путина – 24 Канал). Он входит в четвертый год, хотя должен был победить в этой войне за неделю,
– сказал президент США.
Он подчеркнул, что разочарован главой Кремля. Трамп заявил, что имел хорошие отношения с Путиным и, по его мнению, до сих пор имеет. Впрочем, российский диктатор не завершает войну в Украине.
Кроме того, Дональд Трамп отметил, что Россия потеряла 1,5 миллиона солдат во время войны с Украиной.
Мирные усилия Трампа в отношении Украины: что известно?
К слову, политолог Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что, судя по всему, Украине удалось найти подход к Дональду Трампу. Изначально ситуация была более чем тревожной.
Он вспомнил о встречах Зеленского и Трампа, подчеркнув, что политики могут готовить что-то очень интересное. Об этом специально не говорят на публику, чтобы не сорвать процесс. И это вполне может быть связано с вопросом передачи Украине ракет Tomahawk. Недаром Трамп активизировался с этим вопросом в последнее время.
В свою очередь, Дональд Трамп считает, что президент Турции Реджеп Эрдоган может помочь в завершении войны в Украине. Президент США отметил, что Эрдоган пользуется уважением как в Украине, так и в России, включая Владимира Путина.