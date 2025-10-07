6 октября стартует Нобелевская неделя, где будут объявлены победители в своих номинациях. 10 октября 2025 года в Осло должны объявить победителя и нового лауреата Нобелевской премии мира.

Сегодня к этому камерному по своей сути событию приковано особое внимание. Все благодаря президенту США Дональду Трампу, который настойчиво клянчит себе Нобелевскую премию мира, словно маленький ребенок. 24 Канал напоминает, что это за награда, кто ее обычно получает и почему в этом году ее, скорее всего, не получит Трамп. В этом нам помог разобраться политолог и философ Валерий Дымов.

Почему Трамп так хочет получить Нобелевскую премию?

30 сентября 2025 года президент США Дональд Трамп, выступая перед спешно согнанными со всего мира на базу Куантико американскими генералами и адмиралами, рассказывая об очередном мирном плане для сектора Газа, в очередной раз пожаловался на мировой заговор, суть которого, по его мнению, заключается в неполучении им Нобелевской премии мира.

Если это сработает (план урегулирования в секторе Газа, – 24 Канал), мы будем иметь восемь, восемь за восемь месяцев. Это достаточно хорошо... Никто этого никогда не делал. Получите ли вы Нобелевскую премию? Конечно, нет. Они дадут её какому-то парню, который ничего не сделал. Они дадут ее парню, который написал книгу об уме Дональда Трампа и о том, что нужно было сделать, чтобы решить войны. Нобелевскую премию получит писатель,

– стендап Трампа о том, как он не хочет Нобелевскую премию.



Трамп во время выступления на Генассамблее ООН / Фото Michael Nagle / Bloomberg

Над этими словами можно было бы посмеяться, если бы Трамп не был буквально одержим этим призом и не говорил о "нобелевке" везде где только можно. Он в очередной раз заявил, что, несмотря на его усилия в содействии миру между Конго и Руандой, Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, а также заключение Авраамских соглашений на Ближнем Востоке, он не получит Нобелевскую премию мира, но одновременно отметил, что для него важно признание людей.

Эта странная фиксация Трампа на почетной премии уже давно никого не трогает, а откровенно пугает. Особенно когда есть основания полагать, что на воплощение этой мечты Трамп направил ресурсы США, самого могущественного государства мира.

И речь уже даже не о мечте, а идее фикс. Чем же так важны для Трампа 11 миллионов шведских крон (примерно 1,19 миллиона долларов), диплом и 175-граммовая золотая медаль, которая вполне, вероятно, просто потеряется среди другого блестящего металла, которым чрезмерно насытил Трамп Овальный кабинет, превратив его во двор ромского бизнесмена среднего звена?

Обратите внимание! Похоже, соответствующая жажда появилась у Трампа из-за чувства неполноценности и желания сравниться со своим предшественником Обамой. Тот получил Нобелевскую премию мира в 2009 году непонятно за что (фактически за будущие ожидания) и стал одним из 4 президентов США, которые имели такую честь.



Кроме Обамы это Теодор Рузвельт за роль посредника во время переговоров о почетной капитуляции России в войне с Японией, Вудро Вильсон за важную роль в переговорах о справедливом завершении Первой мировой и Джимми Картер за гуманитарную деятельность в период после президентства.

Философ и политолог Валерий Дымов в комментарии 24 каналу объяснил, почему для Трампа такой важной стала Нобелевская премия мира. По мнению эксперта, это является органической частью мировоззрения американского президента.

Валерий Дымов политолог Человек имеет супер-эго, он считает, что никому ничем не обязан, наоборот все должны быть благодарны Трампу, что он изменил повестку дня и сделал так, что снова все зависят от США. Нам Трамп может и не нравится, но у него такие представления о мире, где соглашениями можно подменить международное право. А оно, как видим, дискредитировано. И сейчас мы живем в такой реальности, когда генсек ООН вынужден ехать на поклон к агрессору Путину и умолять, чтобы тот открыл зерновой коридор.

Трамп, который провозгласил себя лучшим президентом США в истории, без Нобелевской премии не может даже формально претендовать на такой статус. Более того, похоже, убедил себя сам в этом, а потому ресурсы США сейчас направлены на то, чтобы переломить мир через колено.

По мнению, Валерия Дымова, в голове Трампа вопрос получения им такого признания не вызывает никаких возражений и он убежден, что должен получить эту награду, особенно после того, как Барак Обама и Эл Гор получили "нобеля" буквально за просто так.

Валерий Дымов политолог Трампа даже можно где-то можно понять, потому что он имеет пример Обамы 2009 года, когда тот получил премию ни за что. Точнее, он вообще прекратил лидерство США в мире и позволил Путину взять курс на эскалацию, последствия чего мы видим сейчас.

Почему Нобелевскую премию мира вручает Норвегия, а не Швеция?

Нобелевские премии – это традиционно и в основном шведская история. Выдающийся ученый и бизнесмен 19 века Альфред Нобель, который не желал, чтобы его запомнили как "торговца смертью" (он был изобретателем динамита) завещал свое состояние для создания ежегодных премий за достижения в 5 сферах: физике, химии, медицине, литературе и деятельности в пользу мира.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года, но с 1905 года это право получила Норвегия. В том году Швеция и Норвегия окончательно отделились друг от друга (до этого почти сто лет жили в союзе) и Премия мира была неким "бонусом" при разделе имущества.

Поэтому сегодня, дело с Трампом будет иметь именно это Королевство.

Агентство Bloomberg утверждает, что Трамп приказал своему эмиссару Стиву Уиткоффу добиться премии для себя. Также есть многочисленные подтверждения того, что госсекретарю США Марко Рубио уже несколько месяцев как приказали постоянно напоминать о "нобелевке" во время международных переговоров. Кроме того, Bloomberg утверждает, что высшие должностные лица США проводят многочисленные непубличные кампании по продвижению Трампа (интересно, встанут ли они на паузу из-за шатдауна в Америке, или для лоббистов будут задействованы тайные фонды?).

То есть мы живем в реальности, где целая государственная машина самой могущественной страны мира задействована для того, чтобы добиться Нобелевской премии для Трампа, а сам он в июле 2025 года лично звонит вопреки протоколу и правилам министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы под предлогом тарифов обсудить "нобелевку".

Неожиданно, когда министр финансов Йенс Столтенберг шел по улице в Осло, ему позвонил Дональд Трамп. Он хотел Нобелевскую премию. И обсудить тарифы,

– норвежское издание Dagens Næringsliv о забавном эпизоде маниакальной борьбы Трампа за Нобелевскую премию мира.

Неудивительно, что члены Нобелевского комитета (напомним, их назначает парламент Норвегии), которые решают, кто получит награду, опасаются реакции Трампа на возможный отказ в премии мира, а секретарь комитета и экс-директор Института исследования проблем мира в Осло Кристиан Берг Харпвикен осторожно говорит, что прямого давления не было, но вокруг продолжаются сразу несколько кампаний в пользу Трампа, публичных и закрытых.

На вопрос о потенциальной реакции, если Трамп не победит, один норвежский чиновник, который по понятным причинам побоялся назвать Bloomberg свое имя, пошутил, что рассматривает возможность взять 10 октября, когда будет объявлен победитель, больничный. Очень похоже, что это лишь частично шутка, потому что шансы на то, что члены Нобелевского комитета, а то и целая Норвегия окажется под санкциями США, словно судьи Международного уголовного суда или Иран, в случае недополучения Трампом награды, не нулевые.

Какие шансы у Трампа получить Нобелевскую премию мира?

Сейчас букмекеры дают президенту США неплохие 4% и это действительно хороший коэффициент, вот только есть несколько но.

Первый нюанс заключается в том, что букмекеры в отношении победителей Нобелевской премии очень часто ошибаются, поскольку не имеют инсайдов (Нобелевский комитет очень закрытая структура), поэтому принцип высчитывания вероятности больше напоминает случайность и, похоже, опирается на внешние ожидания.

Букмекеры Polymarket ставят на программу по помощи Судану, который сейчас охвачен гражданской войной и голодом. Emergency Response Rooms (ERRs), по мнению, Polymarket, имеет 28% на успех.

На втором месте – жена убитого Путиным российского оппозиционера Алексея Навального. И хотя ее вклад в борьбу за мир, свободу и демократию приближается к отрицательным значениям, она имеет аж 9%.

Бронза у Палестинского агентства ООН, известного как БАПОР. Также оно известно тем, что его члены участвовали в атаке на Израиль 7 октября 2023 года, а затем присоединились к коррупционным схемам по хищению гуманитарной помощи. Где здесь претензии на Нобелевскую премию мира, непонятно. В таком случае действительно, а почему не Трамп?



Какие шансы у Трампа получить Нобелевскую премию / Скриншот Polymarket

Кроме того, традиционно официальный перечень номинантов премий никогда не разглашается (но известно, что в 2025 на премию мира претендуют 338 людей и организаций), а члены комитетов, которые решают судьбу наград, не имеют права обсуждать свои решения в течение следующих 50 лет.

Во-вторых, Трамп, хоть и рассказывает, что остановил 7 или 8 войн, на самом деле погрузил мир в кризис, последствия которого еще только предстоит осознать. Ручканье с Путиным на Аляске, бомбардировки Ирана, шантаж по Гренландии и Панамскому заливу, игра на стороне Нетантьяху в Палестинском кризисе, массовые нарушения прав человека, атаки на демократические институты в США и тарифная война против мира, выход США из многочисленных гуманитарных структур ООН, ликвидация гуманитарных проектов под эгидой USAID, отрицание глобального потепления и климатических изменений, а также много других непродуманных и иногда идиотских поступков – все это не то, что может быть в резюме победителя номинации.

Очень сомнительно, что Нобелевский комитет закроет на это глаза и допустит столь мощный удар по репутации. Ведь это не просто возможность, вопреки протоколу, пожмакать короля Великобритании и с грацией слона в посудной лавке пройтись рядом с гвардейцем в черной медвежьей шапке. Такое решение войдет в историю – оно навсегда.

Третий и самый важный нюанс заключается в том, что Трамп не может получить Нобелевскую премию мира 2025 года по формальным признакам, поскольку его банально не успели выдвинуть на нее до дедлайна, который закончился в январе 2025 года (официально – до 1 февраля), когда он еще только начинал угрожать Гренландии и переименовывал Мексиканский залив.

Тогда никто из его окружения и многочисленных симпатиков по неизвестным причинам не подумал о выдвижении патрона. А сам Трамп такой опции не имеет, его могут номинировать только другие. Конечно, в истории награды были исключения из правил и учитывались действия и поступки, сделанные после определенного дедлайна, но довольно сомнительно, что Комитет пойдет навстречу Трампу на этот раз. А вот в следующем году такой "отмазки" у норвежцев уже не будет.

Какие еще кандидаты на получение Нобелевской премии мира 2025?

Emergency Response Rooms (ERRs) - общественная инициатива, занимающаяся оказанием гуманитарной помощи в Судане;

Юлия Навальная – жена Алексея Навального;

UNRWA – Палестинское агентство ООН (БАПОР);

UNHCR – Агентство ООН по делам беженцев (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев);

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ);

Красный Крест,

Врачи без границ;

Международный уголовный суд (МУС);

Дональд Трамп – президент США;

Владимир Зеленский – президент Украины;

НАТО;

Чоу Хан-дун, адвокат, политик, диссидентка и узник совести из Гонконга;

Ирвин Котлер – канадский правозащитник, бывший министр юстиции и экс-генпрокурор Канады;

Грета Тунберг – эко-активистка, участница двух разгромленных Израилем гуманитарно-пиарных экспедиций в сектор Газа.

Почему Нобелевскую премию мира должны были бы получить ВСУ?

Напомним, первым честь выдвинуть Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года имело 20 июня пакистанское правительство за его "решительное дипломатическое вмешательство и определяющее лидерство в индийско-пакистанском кризисе".

При этом каждое упоминание об этом "лидерстве" вызывает едва ли не истерику у индийского лидера Нарендры Моди, который последовательно отрицает роль американского президента и то, что в Пакистане назвали "большой стратегической дальновидностью и блестящей государственной мудростью".

Поэтому Белый дом, Камбоджа, Габон, Израиль, Руанда Катар и Египет, Пакистан, Азербайджан и Армения, а также лично сам народный депутат Украины Александр Юрченко, который вместе с коллегами официально выдвинули Трампа на получение Нобелевской премии мира, не способны что-то изменить.

Более того, все они выдвигали Трампа на получение награды в 2026-м году. Возможно, кроме украинских депутатов, которые к своей инициативе не добавляли даты. Что это значит? Лишь то, что вопли на весь мир о мировом заговоре будут продолжаться и дальше минимум год. Что касается Трампа, то ему, при отсутствии "нобелевского" подтверждения собственной гениальности, придется и в дальнейшем пользоваться заверениями в этом от Путина.

Валерий Дымов ставит вполне резонный и справедливый вопрос о кандидатуре победителя и критериях, которые выберет Нобелевский комитет. К сожалению, по этому поводу есть сомнения и опасения, ведь мы помним, как первая украинская Нобелевская премия мира 2022 года была обесценена совместной номинацией с россиянами и белорусами.

Поэтому эксперт назвал идеального, по его мнению, кандидата, но заметил, что если Нобелевский комитет пойдет по пути наименьшего сопротивления и выберет кого-то распиаренного, но безмозглого, то пусть уж тогда лучше будет Трамп. По крайней мере, есть шанс, что его тогда "попустит".

Валерий Дымов политолог Другое дело, что мы, не любя Трампа, должны решить, а кто же тогда достоин такой награды? Грета Тунберг или очередные "хорошие русские"? Если будет так, то есть вопросы к самой премии. Такую важную премию должны давать за заслуги. Поэтому настоящую Нобелевскую премию мира должны получить ВСУ и это не преувеличение. Потому что именно они сейчас борются со злом – за идеалы свободы.

