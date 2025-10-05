Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AP.

Как изменилась политика президента США?

Журналисты подчеркнули, что резкое изменение позиции Дональда Трампа по консервативному плану можно было заметить после его слов 2 октября о встрече с Русом Воутом, известным благодаря Project 2025. По словам президента, цель встречи – определение, какие из многочисленных "демократических агентств, большинство из которых являются политическими мошенничествами", он рекомендует сократить, и будут ли эти сокращения временными, или постоянными.

В прошлом году Трамп активно осуждал Project 2025 – масштабный план перестройки федерального правительства от Heritage Foundation, разработанный его союзниками и бывшими чиновниками администрации.

Этот ультраправый проект сделали центром своих кампаний Джо Байден и Камала Харрис. "Дональд Трамп и его марионетки врали о Project 2025, а теперь он ведет страну прямо в него", – сказал Аммар Мусса, бывший представитель обеих кампаний.

Демократы были правы, но это меня не успокаивает. Я злюсь, что это происходит после того, как нам говорили, что этот документ не станет основой для администрации,

– говорит директор Офиса по управлению и бюджету при Байдене Шаланда Янг.

Сейчас Трамп наполняет свою администрацию авторами Project 2025: Рус Воут, "пограничный царь" Том Хоман, экс-директор ЦРУ Джон Рэтклифф, радикальный противник иммиграции Стивен Миллер, Брендан Карр (ответственный за раздел о Федеральной комиссии по связи).

В издание подчеркнули, что президент США использует шатдаун для быстрой реализации планов Project 2025 – расширения президентской власти, сокращения госаппарата, отмены миллиардов долларов программ.

Известно, что Управление по вопросам менеджмента и бюджета США приказало готовить массовые увольнения федеральных работников, а не только отправлять в отпуск, как раньше. Также администрация отменила 8 миллиардов долларов на зеленую энергетику в демократических штатах и задержала 18 миллиардов долларов на транспортные проекты в Нью-Йорке.

"Это план, который усилит власть Трампа. Это станет худшим кошмаром демократов", – считает сенатор-республиканец Майк Ли. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон добавил, что шатдаун фактически передает Трампу "ключи от королевства", давая ему контроль над тем, какие политики и работники останутся.

Политика Дональда Трампа: последние новости