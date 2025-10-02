Об этом в эфире 24 Канала напомнил представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, отметив, что и сегодня аналогичная ситуация. Он подчеркнул, что Трамп не обратился на фоне этого к американской общественности.

Как шатдаун повлияет на предоставление помощи Украине?

Шатдаун произошел из-за того, что Конгресс не смог согласовать финансирование, работа правительства в значительной степени приостановлена. Республиканцы предлагали принять краткосрочное финансирование без дополнительных условий для продолжения работы правительства.

Демократы наоборот требовали внести в бюджет продолжение субсидий и налоговых льгот на медицинское страхование. Для принятия бюджета республиканцам нужно было 60 голосов, это требовало поддержки нескольких демократов, но они ее не получили.

Представитель Украинского конгресса Америки отметил, что эта ситуация ставит под сомнение то, что Трамп хороший переговорщик, поскольку он не смог договориться с демократами, чтобы избежать шатдауна. Добрянский рассказал, что демократы ожидали обсуждения, диалог с республиканцами, которого не произошло.

Проблема есть не только для американцев, но и военных. Шатдаун означает то, что финансирование из федерального правительства не выходит, свои выплаты военные получат после шатдауна,

– объяснил Добрянский.

Представитель Украинского конгресса Америки отметил, что американский лидер в этом году уволил немалое количество федеральных работников, чтобы уменьшить правительство. Он прогнозирует, что, как минимум, шатдаун продлится до следующей недели. В прошлый раз он длился 35 дней.

Помощь Украине в этой ситуации, как пояснил Добрянский, относится к критической, потому что это военная сфера, которая включена в национальную безопасность США. Чем продолжительнее будет нынешний шатдаун, тем, с его слов, понадобится больше времени на то, чтобы передать Украине оружие.

Коротко о шатдауне в США: