Губернатор Нью-Йорка Кэти Гокул заявила, что не планирует выделять государственное финансирование для поддержания работы Статуи. Что известно об этом решении рассказывает 24 Канал со ссылкой на NY Post.

Погаснет ли Статуя Свободы в США?

Кэти Гокул сообщила, что демократы отклонили законопроект о краткосрочном финансировании, который позволил бы сохранить содержание федерального правительства до 21 ноября, несмотря на шатдаун.

Если культовый факел Статуи Свободы погаснет, это произойдет из-за республиканцев в Вашингтоне, которые отказались от здравого смысла и покинули людей, которых они представляют,

– заявила Гокул.

В недавнем заявлении губернатор подчеркнула, что потенциальное прекращение работы правительства будет иметь далеко идущие последствия, которые повлияют не только на Статую Свободы, но и на рабочих, малый бизнес и семьи как в пределах штата, так и по всей стране.

Гокул подчеркнула, что факел может погаснуть не из-за природных катаклизмов, таких как штормы или наводнения, а в результате закрытия правительства, спровоцированного президентом Дональдом Трампом и лидерами республиканцев в Вашингтоне.

Что говорит администрация Трампа?

После того как губернатор Кэти Гокул отказалась предложить государственную помощь, администрация Трампа заявила, что оставит Статую Свободы и остров Эллис открытыми во время частичного прекращения работы правительства.

Благодаря лидерству президента Дональда Трампа и остров Эллис, и Статуя Свободы остаются открытыми для посещения американским народом,

– заявил представитель МВД газете The Post.

