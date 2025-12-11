Иногда основанием к увольнению с работы может стать то, что человек систематически опаздывает на работу. Впрочем, одну женщину в Испании уволили за то, что она приходила слишком рано, сообщает 24 Канал со ссылкой на India Today.
За что уволили женщину в Испании?
Мало кто знает, что "чрезмерная пунктуальность" также может считаться причиной для увольнения – и в этом на собственном опыте пришлось убедиться женщине, которую уволили за то, что она неоднократно приходила за 40 минут до начала своей смены.
Работница логистики, смена которой начиналась в 07:30 утра, постоянно приходила на работу между 06:45 и 07:00 утра – и то, что звучит, как пунктуальность, пусть и чрезмерная, оказалось нарушением четких инструкций от руководителя.
Начальник девушки предупреждал ее, устно и письменно, придерживаться графика, установленного контрактом. И несмотря на это, она по крайней мере 19 раз приходила раньше. В конце концов начальник работницы уволил ее за серьезное нарушение служебных обязанностей. Он убежден, что ее поведение демонстрировало "неповиновение", не вносило существенного вклада в деятельность компании, а также нарушало рабочий процесс, пишет Odditicentral.
После увольнения работница попыталась обжаловать его в Социальном суде Аликанте – она считала, что решение работодателя было несправедливым. Впрочем, суд неожиданно оказался не на ее стороне и заявил, что она неоднократно игнорировала ограничения, установленные работодателем.
Но не только это стало причиной увольнения: девушка продала подержанный аккумулятор служебного автомобиля без разрешения, что только больше подорвало доверие. Поэтому суд вынес решение в пользу работодателя. А причина увольнения заключалась не в упорстве работницы, а в постоянном отказе соблюдать правила на рабочем месте.
