Землетрясение, произошедшее поздно в понедельник у восточного побережья Аомори, самой северной префектуры Японии, привело к предупреждению о цунами и даже редкому правительственному предупреждению о возможности "мегаземлетрясения" на следующей неделе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Что означает предупреждение японского правительства о "мегаземлетрясении"?

Предупреждение о возможности повторного землетрясения прозвучало на фоне разгара зимнего туристического сезона на Хоккайдо. Многие горнолыжные курорты принимают посетителей в самом начале сезона, еще до праздников – и сейчас многие туристы опасаются ехать в страну, поэтому сезон оказался под угрозой.

Землетрясение в понедельник в эпицентре достигло 6 баллов по шкале сейсмической интенсивности, тем временем как мощные, медленные волны всколыхнули некоторые районы Аомори. Ударные волны зафиксировали и дальше на севере, на Хоккайдо. Впрочем, обошлось без погибших и повреждений ключевой инфраструктуры.

А начальные предупреждения о цунами для Хоккайдо, Аомари и Ивате полностью отменили до раннего утра вторника. Из-за землетрясения японцы столкнулись незначительными перебоями в транспорте, но уже на следующий день все рейсы восстановили.

Впрочем, японское метеорологическое агентство предупреждает, что возможно "мегаземлетрясение" – такое, что достигнет 8 баллов или выше по шкале Рихтера. Оно может произойти вдоль Японской впадины Тисима у берегов Хоккайдо.

Предупреждение будет действовать до 16 декабря – и в этом районе сильное землетрясение может вызвать цунами высотой до трех метров. Предупреждение о "мегаземлетрясении" в стране объявили впервые с 2022 года, пишет Time.

Безопасно ли ехать в Японию?

Хоккайдо – это одно из самых популярных направлений для туризма в Японии зимой. В прошлом году один из горнолыжных центров зафиксировал рекордное количество туристов – более 11 миллионов поездок на подъемниках и около 4,4 миллиона отдыхающих на четырех курортах.

Но несмотря на то, что термин "мегаземлетрясение" может звучать угрожающе, в правительстве страны отмечают, что это не прогноз, а скорее статистическая возможность, основанная на закономерностях. И железная дорога, и авиарейсы в стране работают как обычно, а власть не ограничила поездок в Хоккайдо или север Японии в целом.

Интересно! Япония – это одна из самых сейсмически активных стран в мире. Только за последнее десятилетие в радиусе 300 километров от Хоккайдо произошло почти 2000 землетрясений магнитудой 4 балла или выше.

