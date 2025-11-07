Акита – это горный район Японии, известный своими пышными лесами, красивыми озерами и долинами. Впрочем, сейчас все меньше туристов отправляются в походы, ведь путешественников предупреждают о серьезной угрозе со стороны медведей, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему в Японии возникли проблемы с нападениями медведей?

Национальная проблема с дикими медведями подпитывается климатическим кризисом и изменением среды обитания этих животных. Только с апреля этого года по всей Японии от нападений медведей погибли 13 человек и еще более 100 получили ранения – и это одни из худших показателей с 2006 года, когда начали вести учет.

Ситуация уже превысила то, с чем префектура и муниципалитеты могут справиться самостоятельно, и истощение на местах достигает своего предела, – написал губернатор Акиты Кента Сузуки.

Только в октябре на покупателей напал медведь прямо в супермаркете, испанского туриста поцарапал медведь возле исторической достопримечательности, а бегуну пришлось бороться с медведем в лесу, прежде чем ему удалось убежать в безопасное место. Проблема стала настолько серьезной, что предупреждение о медведях британское правительство добавило к своему туристическому предупреждению для путешественников в Японию.

Поэтому местные власти префектуры Акита обратилась за официальной военной помощью в Силы самообороны Японии. Впрочем, войска истреблять медведей не будут, ведь, согласно законам Японии, делать это разрешено только лицензированным охотникам.

Впрочем, на фоне демографического кризиса количество охотников в Японии существенно сокращается, пишет Reuters. И это вызывает опасения, что они одни не смогут справиться с масштабами медвежьей проблемы.

Кроме того, местные власти планируют ввести и технологические средства для борьбы с медведями – камеры наблюдения с искусственным интеллектом и системы оповещения на основе дронов. А в еще одной префектуре уже экспериментируют с дронами, воспроизводящими звуки лая собак и фейерверков, чтобы отпугивать медведей.

Впрочем, местные жители все еще остаются напряженными – все меньше людей отправляются в походы, а в некоторых городах работники раздают листовки, призывая не оставлять еду на видном месте, чтобы не привлечь диких животных.

