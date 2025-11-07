Акіта – це гірський район Японії, що відомий своїми пишними лісами, красивими озерами та долинами. Втім, зараз все менше туристів відправляються у походи, адже мандрівників попереджають про серйозну загрозу з боку ведмедів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Чому у Японії виникли проблеми з нападами ведмедів?

Національна проблема з дикими ведмедями підживлюється кліматичною кризою та зміною середовища існування цих тварин. Тільки з квітня цього року по всій Японії від нападів ведмедів загинули 13 людей та ще понад 100 отримали поранення – і це одні з найгірших показників з 2006 року, коли почали вести облік.

Ситуація вже перевищила те, з чим префектура та муніципалітети можуть впоратися самостійно, і виснаження на місцях досягає своєї межі, – написав губернатор Акіти Кента Сузукі.

Лише у жовтні на покупців напав ведмідь прямо у супермаркеті, іспанського туриста подряпав ведмідь біля історичної пам'ятки, а бігуну довелося боротися з ведмедем у лісі, перш ніж йому вдалося втекти до безпечного місця. Проблема стала настільки серйозною, що попередження про ведмедів британський уряд додав до свого туристичного попередження для мандрівників до Японії.

Тож місцева влада префектури Акіта звернулася по офіційну військову допомогу до Сил самооборони Японії. Втім, війська винищувати ведмедів не будуть, адже, згідно з законами Японії, робити це дозволено лише ліцензованим мисливцям.

Втім, на тлі демографічної кризи кількість мисливців у Японії суттєво скорочується, пише Reuters. І це викликає побоювання, що вони одні не зможуть впоратися із масштабами ведмежої проблеми.

Окрім того, місцева влада планує запровадити і технологічні засоби для боротьби з ведмедями – камери спостереження зі штучним інтелектом та системи оповіщення на основі дронів. А у ще одній префектурі вже експериментують з дронами, що відтворюють звуки гавкоту собак та феєрверків, аби відлякувати ведмедів.

Втім, місцеві мешканці все ще залишаються напруженими – все менше людей відправляються у походи, а в деяких містах працівники роздають листівки, закликаючи не залишати їжу на видному місці, аби не привабити диких тварин.

