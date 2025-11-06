Комарі, які таким незвичним способом опинилися на Гаваях, не звичайні, а вирощені у лабораторії самці, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Вони переносять поширену бактерію, через яку яйця диких самок після спарювання з такими самцями не будуть вилуплюватися.

Навіщо на Гаваї скинули комарів?

Науковці сподіваються, що комарі, які скинули у капсулах на Гаваї, допоможуть контролювати популяцію інвазивних комарів, що живуть у великій кількості на архіпелазі. І ці комарі знищують популяції місцевих птахів, зокрема рідкісних гавайських медоносних пташок.

Ці птахи на островах є основними запилювачами та розповсюджувачами насіння, і, окрім того, відіграють центральну роль у гавайській культурі. Втім, зараз вони перебувають у вкрай скрутному становищі: з понад 50 видів птахів залишилося лише 17, і навіть вони перебувають під загрозою зникнення.

Лише минулого року маленький сірий птах акікікі повністю вимер у дикій природі. Представників ще одного виду, жовто-зеленого акекее, залишилося близько 100. І попри те, що неабиякий вплив на популяцію птахів мають розвиток міст та вирубка лісів, основною загрозою є пташина малярія, яка поширюється через комарів, пише American Bird Conservancy.

Комарі не є місцевими комахами для Гаваїв – вперше їх помітили на архіпелазі в 1826 році. Ймовірно, їх ненавмисно завезли китобійні судна. І чимало місцевих птахів не мали імунітету до хвороб, що переносили комарі, і через це вимерли. А через підвищення температури комарі переміщуються і у гори – й тепер скорочення популяції птахів помічають ще й там.

Це постійний марш комарів, які рухаються вгору, оскільки температура їм дозволяє, а птахів виштовхують все вище і вище, поки не залишається місця для виживання,

– поділився доктор Кріс Фармер.

Боротьба з комарами за допомогою пестицидів – це може призвести до завдання шкоди місцевим популяціям комах, як-от бабкам та плодовим мушкам. Тож випускання у дику природу самців комарів, заражених бактеріями під назвою Wolbachia поки що є найкращим рішенням. З часом відкладання нежиттєздатних яєць самицями допоможе скоротити популяцію.

