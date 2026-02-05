Вже в кінці 2026 року почне діяти онлайн-дозвіл ETIAS – він діятиме до трьох років, але гроші за нього не повертаються, а у випадку помилки під час заповнення анкети доведеться платити повторно, пише etias-info.

Цікаво Зміни для українців у Польщі: без якого обов'язкового документу більше не знайти роботу

Що потрібно знати про онлайн-дозвіл ETIAS?

ETIAS – це нова Європейська система інформації та авторизації подорожей. Це не віза, а лише додатковий етап перевірки мандрівників ще до того, як вони прибудуть до кордону. Система збиратиме базову інформацію про людину та автоматично звірятиме її з базами безпеки, а тоді ухвалюватиме рішення про можливість подорожі.

Рішення про створення цієї системи ухвалили ще 2016 року – а законодавчу базу затвердили у 2018. Втім, запуск системи неодноразово доводилося переносити через пандемію та технічні й організаційні системи. Для того, аби отримати онлайн-дозвіл, українці муситимуть сплатити збір, сума якого ще точно не визначена – від 7 до 20 євро.

Кожна людина має отримати власний дозвіл – оформити його на родину чи групу людей неможливо. Оплату ж потрібно здійснювати винятково банківською картою на офіційному сайті. Цей дозвіл дозволяє короткострокові поїздки до 90 днів протягом 180-денного періоду.

За три роки, які діє дозвіл, можна буде багаторазово в'їжджати до 30 європейських країн: держав Шенгенської зони, а також Кіпру, Болгарії та Румунії. Втім, наявність дозволу все ж не гарантує в'їзд – остаточне рішення все ще залишається за прикордонниками, пише Travel to Europe.

У більшості випадків рішення щодо анкети ухвалюється за лічені хвилини, та в деяких випадках можливі додаткові перевірки, а значить – довший період очікування.

Чи повертаються гроші за ETIAS?

Це важливий момент, і відповідь – ні. У випадку, якщо в анкеті неправильно вказаний номер паспорта, прізвище, дата народження тощо, дозвіл буде анульований. Тож для поїздки доведеться подати анкету та сплатити знову.

Окрім того, не повертаються гроші й у випадку відмови від авторизації, або ж якщо мандрівник передумає їхати.

Що ще слід знати туристам?