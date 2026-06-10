Про це повідомляє угорське автомобільне видання Vezess.

Дивіться також Оштрафують на 2500 євро: українка розповіла, що ніколи не можна робити в Німеччині

У чому особливість цього транспорту?

Ідея Spurbus полягала в тому, щоб створити транспорт, який міг би об'їжджати міські затори та одночасно користуватися перевагами рейкового руху. На передніх колесах таких автобусів встановлювали спеціальні напрямні ролики.

Вони контактували з боковими стінками вузького бетонного жолоба та автоматично утримували транспортний засіб на заданій траєкторії. Фактично, під час руху спеціальною смугою водієві не потрібно було кермувати – система самостійно спрямовувала автобус.

Чому це вважали транспортом майбутнього?

Завдяки такому рішенню Spurbus міг рухатися значно вужчими коридорами, ніж звичайні автобуси. Це дозволяло ефективніше використовувати міський простір і зменшувати вплив заторів. Коли автобус залишав спеціальну смугу, він продовжував рух як звичайний громадський транспорт. Розробники сподівалися, що така система стане дешевшою альтернативою будівництву нових трамвайних ліній.



Spurbus міг би об'їжджати міські затори / Фото Vezess

Чому проєкт не став популярним?

Попри перспективну концепцію, масового поширення Spurbus не отримав. Однією з головних причин стали високі витрати на будівництво унікальної інфраструктури. Для роботи системи необхідно було створювати спеціальні бетонні направляючі доріжки, які не можна було використовувати для інших видів транспорту. Крім того, виникали логістичні труднощі, пов'язані з обслуговуванням та розширенням мережі. У результаті більшість подібних проєктів були закриті.

Де можна побачити Spurbus сьогодні?

Наразі єдина ділянка такої транспортної системи в Німеччині збереглася у місті Ессен. Вона функціонує ще з 1980 року й досі використовується місцевими автобусними маршрутами. Хоча Spurbus так і не став революцією у сфері громадського транспорту, цей проєкт залишається одним із найцікавіших прикладів пошуку альтернативних рішень для перевезення пасажирів у великих містах.

Історія німецького "автобуса без керма" демонструє, наскільки сміливими можуть бути транспортні експерименти та як навіть перспективні ідеї іноді поступаються економічним реаліям.