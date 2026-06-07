Місцеві мешканці в Німеччині давно знають про те, як саме потрібно сортувати сміття, аби не отримати штраф. А ось українців це може застати зненацька, поділилася біженка Людмила Русіна у своєму тіктоці.

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Які правила сортування сміття у Німеччині?

Система сортування сміття у Німеччині досить чітка, і вона стосується не тільки пластику та паперу: окремий контейнер існує навіть для старого одягу та взуття. Залежно від регіону він може бути чорним чи сірим.

Сюди викидаємо сміття від пилососа, у тому числі мішки від пилососа. Сюди викидаємо відходи від котячого туалету й окурки. Гігієнічні засоби, такі як прокладки, тампони — сюди. Вушні палички теж сюди,

– розповіла жінка.

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У цей же сірий або чорний контейнер потрібно викидати серветки, паперові рушники, пакувальний папір, розбитий фарфор. Особливі правила є і для утилізації медикаментів: просто злити їх в унітаз не можна.

Українка розповіла про сортування сміття в Німеччині: дивіться відео

Ми їх викидаємо в господарське сміття, а упаковочку від них — в інший бак,

– поділилася блогерка.

В пункт прийому відходів потрібно також нести батарейки, акумулятори, старі електроприлади та шталь-пательні. Якщо викинути їх просто у сміття, це може обернутися великими неприємностями. Але якщо електроніка у гарній якості, можна комусь віддати її, або ж покласти біля смітника – і хтось підбере.

Як у Німеччині штрафують за порушення сміття?

Основними "контролерами" дотримання правил сортування у Німеччині часто виступають спостережливі сусіди.

Вони дуже дбають про екологію, тож незнання законів не звільняє вас від відповідальності. Щоб уникнути штрафів, робіть це правильно,

– додала жінка.

Окрім того, іноді в Німеччині спеціальні служби перевіряють пакети зі сміттям. Якщо у них знайдуть щось невідповідне, і до того ж неодноразово – штраф справді може досягнути кількох тисяч євро.