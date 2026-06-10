Об этом сообщает венгерское автомобильное издание Vezess.

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В чем особенность этого транспорта?

Идея Spurbus заключалась в том, чтобы создать транспорт, который мог бы объезжать городские пробки и одновременно пользоваться преимуществами рельсового движения. На передних колесах таких автобусов устанавливали специальные направляющие ролики.

Они контактировали с боковыми стенками узкого бетонного желоба и автоматически удерживали транспортное средство на заданной траектории. Фактически, во время движения по специальной полосе водителю не нужно было управлять – система самостоятельно направляла автобус.

Почему это считали транспортом будущего?

Благодаря такому решению Spurbus мог двигаться значительно более узкими коридорами, чем обычные автобусы. Это позволяло эффективнее использовать городское пространство и уменьшать влияние пробок. Когда автобус покидал специальную полосу, он продолжал движение как обычный общественный транспорт. Разработчики надеялись, что такая система станет более дешевой альтернативой строительству новых трамвайных линий.



Spurbus мог бы объезжать городские пробки / Фото Vezess

Почему проект не стал популярным?

Несмотря на перспективную концепцию, массового распространения Spurbus не получил. Одной из главных причин стали высокие затраты на строительство уникальной инфраструктуры. Для работы системы необходимо было создавать специальные бетонные направляющие дорожки, которые нельзя было использовать для других видов транспорта. Кроме того, возникали логистические трудности, связанные с обслуживанием и расширением сети. В результате большинство подобных проектов были закрыты.

Где можно увидеть Spurbus сегодня?

Сейчас единственный участок такой транспортной системы в Германии сохранился в городе Эссен. Он функционирует еще с 1980 года и до сих пор используется местными автобусными маршрутами. Хотя Spurbus так и не стал революцией в сфере общественного транспорта, этот проект остается одним из самых интересных примеров поиска альтернативных решений для перевозки пассажиров в крупных городах.

История немецкого "автобуса без руля" демонстрирует, насколько смелыми могут быть транспортные эксперименты и как даже перспективные идеи иногда уступают экономическим реалиям.