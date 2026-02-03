Поїздка до Італії – це неймовірна можливість зануритися у зовсім іншу і неймовірно цікаву культуру. Та кілька помилок можуть, звісно, не зруйнувати вашу подорож, але значно обмежити досвід та позбавити кількох щасливих моментів, пише Travel+Leisure.

Цікаво "Я виходжу на вулицю, щоб погрітися": українка розкритикувала популярну курортну країну ЄС

Яких помилок припускаються туристи в Італії?

Не будьте кулінарними боягузами

Можливо, ви приїхали до Італії заради піци, але це не значить, що варто тільки нею і обмежитися. Різні регіони країни можуть запропонувати чимало цікавих і традиційних страв – і ви точно пошкодуєте згодом, якщо їх не спробуєте.

Зокрема, в Тоскані та Умбрії традиційною закускою є курячий паштет на тості, у Римі – яловичий хвіст, а в Абруццо – запашна баранина на шампурах.

Зважайте на погоду

Особливо це важливо, якщо ви подорожуєте до кількох різних регіонів Італії. Літо на більшій частині півострова спекотне, але взимку температура може легко йти в мінус, або ж цілими днями може дощити.

Пакуйте речі обачно, а також залишайте гнучкість у графіку, аби легко змінювати плани залежно від примх погоди.

Доречний одяг

Головна порада щодо етикету в Італії – вдягатися гарно. Особливо уважними варто бути, якщо плануєте відвідувати церкви – там бажано подбати про те, аби плечі, коліна та живіт були закриті. А якщо ви не одягнені належним чином, вас навіть можуть попросити піти.

Носіть готівку

Італія зараз набагато більш оцифрована, ніж кілька років тому, але для дрібних покупок у вуличних торговців без готівки не обійтися.

Не чекайте останньої хвилини, аби брати квитки на потяг

Квитки на потяги слід купувати заздалегідь: популярні маршрути, особливо влітку, можуть швидко розпродаватися. І зволікання може зіпсувати чимало планів.

Перевіряйте години роботи музеїв та визначних пам'яток

Якщо ви спланували щільний графік екскурсій на неділю чи понеділок, зверніть увагу на те, що багато музеїв у ці дні можуть просто не працювати. Наприклад, усі музеї Ватикану у неділю не працюють. А базиліки та церкви можуть зачинятися на обідню перерву.

Не стійте в черзі, коли цього можна уникнути

На щастя, зараз більшість музеїв Італії перейшли на попередній продаж квитків і вхід у певний час, тож немає жодної причини стояти у довгій черзі. Винятком з цього правила є лише базиліка Святого Петра у Римі – для того, аби не стояти у довгих чергах там, потрібно забронювати приватну екскурсію.

Не забувайте про чайові

У Італії заведено залишати невеликі чайові за гарне обслуговування. Достатньо буде округлити суму на кілька євро – наприклад, якщо в рахунку вказано 37 євро, можна залишити 40.

Не оминайте менші міста

Рим, Флоренція та Венеція – це трійка найбільш популярних міст, та це не значить, що інші не будуть цікаві. Італія – це неймовірна суміш різних ландшафтів, архітектури та традицій, тож точно слід виділити час, аби побачити принаймні частину того, що ховається за межами найпопулярніших міст.

Не намагайтеся побачити все

10 міст за два тижні – це точно забагато, і такий щільний графік може виснажити вас та позбавити радості від італійської відпустки, пише Business Insider. Тож деякі напрямки краще просто викреслити, не поспішати та дозволити Італії зачарувати вас так сильно, аби почати планувати наступну подорож до країни ще у літаку назад.

Які ще новини Італії варто знати?