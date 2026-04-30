Через це пропускна здатність може бути тимчасово знижена. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Що відомо про черги на кордоні?

У пункті пропуску "Медика – Шегині" запроваджено тимчасові обмеження через ремонтні роботи на польській стороні. Йдеться про заміну дорожнього покриття, яка вплине на рух транспорту в обох напрямках.

За інформацією прикордонників, пропускна здатність пункту може бути знижена, що потенційно призведе до черг і затримок. Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно п’ять тижнів. Вони охоплюють як напрямок в’їзду до Польщі, так і виїзду з неї.

Рух транспорту організують поетапно. Під час проведення робіт на окремих ділянках одна зі смуг буде перекрита, а транспорт перенаправлятимуть на іншу. Це означає, що навіть за відсутності повного перекриття пункт працюватиме повільніше, ніж зазвичай.

Додаткові ускладнення передбачені для вантажівок у конкретні дні. За даними польської сторони, 9 та 16 травня тимчасово перекриють дві під’їзні смуги до вагових платформ на в’їзді до Польщі. У цей період вантажний транспорт оформлюватимуть через смугу, яка зазвичай призначена для автобусів. Це може суттєво вплинути на швидкість проходження кордону для перевізників.

У зв’язку з роботами водіям і пасажирам варто бути готовими до:

збільшення часу очікування на кордоні;

можливих черг у пікові години;

змін у схемі руху транспорту;

тимчасових незручностей під час перетину кордону.

Особливо це стосується періодів підвищеного трафіку, зокрема вихідних і святкових днів.

Прикордонники закликають громадян заздалегідь планувати маршрут і враховувати можливі затримки. За можливості варто розглянути альтернативні пункти пропуску для перетину кордону. Також рекомендується відстежувати актуальну ситуацію щодо черг і навантаження перед виїздом.

Україна може відкрити ще один пункт пропуску: що про це відомо?

Україна та Молдова готуються до відкриття нового пункту пропуску між Ямпіль і Косеуць, який стане частиною масштабного інфраструктурного проєкту. Він передбачає будівництво мосту через Дністер та створення сучасного автомобільного переходу.

За словами міністра Олексія Кулеби, уряд уже виділив понад 700 мільйонів гривень на розвиток альтернативних маршрутів. Новий пункт пропуску працюватиме за принципом спільного контролю, що дозволить проходити прикордонні та митні процедури в одному місці. Очікується, що це суттєво скоротить час перетину кордону та зменшить навантаження на інші переходи.

Проєкт має стратегічне значення, зокрема через необхідність створення безпечних логістичних маршрутів на тлі загроз транспортній інфраструктурі півдня України. Крім того, новий міст дозволить активізувати як вантажні, так і пасажирські перевезення між країнами. Паралельно Україна та Молдова розвивають залізничне сполучення та інші транспортні напрями для посилення регіональної логістики.