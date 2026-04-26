На розвиток альтернативних маршрутів уряд уже виділив понад 700 мільйонів гривень. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Що відомо про відкриття нового пункту пропуску?

Україна спільно з Молдовою працює над створенням нового автомобільного пункту пропуску та будівництвом мосту через Дністер. Йдеться про сполучення між містом Ямпіль у Вінницькій області та селом Косеуць на території Молдови.

Проєкт передбачає не лише новий інфраструктурний об’єкт, а й зміну підходу до перетину кордону – планується впровадження спільного контролю на українській стороні. Це має значно скоротити час проходження процедур і зменшити навантаження на інші пункти пропуску.

Постійні удари по транспортній інфраструктурі Одещини вимагають створення надійного альтернативного маршруту через Молдову. Саме тому ми працюємо над синхронізацією з молдовською стороною, зокрема щодо будівництва під’їзної дороги до мосту та технічного забезпечення пункту пропуску. Уряд України вже виділив понад 700 мільйонів гривень для розвитку цього напрямку,

– каже Кулеба.

Що зміниться?

Новий пункт пропуску дозволить:

зменшити черги на чинних кордонах;

прискорити перевезення товарів і пасажирів;

створити альтернативний маршрут, особливо важливий для Одеської області;

підвищити ефективність митного контролю.

Формат спільного контролю вже показав ефективність на інших ділянках кордону, тому його впровадження тут може суттєво оптимізувати рух.

"Україна зацікавлена у якнайшвидшому продовженні реалізації цього проєкту, оскільки він має стратегічне значення не лише для двосторонньої торгівлі, а й для загальної безпеки логістичних маршрутів. Новий міст дозволить значно скоротити час перевезень, розвантажити інші прикордонні переходи та створити стабільний маршрут для міжнародного вантажного і пасажирського транспорту", – зауважує Кулеба.

Крім автомобільного напрямку, Україна та Молдова розвивають і залізничне сполучення. Зокрема, триває робота над продовженням маршруту поїзда Київ – Кишинів до станції Реваки з подальшим трансфером до аеропорту.

Також сторони співпрацюють у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, що має посилити регіональну логістику.

