На розвиток альтернативних маршрутів уряд уже виділив понад 700 мільйонів гривень. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Що відомо про відкриття нового пункту пропуску?
Україна спільно з Молдовою працює над створенням нового автомобільного пункту пропуску та будівництвом мосту через Дністер. Йдеться про сполучення між містом Ямпіль у Вінницькій області та селом Косеуць на території Молдови.
Проєкт передбачає не лише новий інфраструктурний об’єкт, а й зміну підходу до перетину кордону – планується впровадження спільного контролю на українській стороні. Це має значно скоротити час проходження процедур і зменшити навантаження на інші пункти пропуску.
Постійні удари по транспортній інфраструктурі Одещини вимагають створення надійного альтернативного маршруту через Молдову. Саме тому ми працюємо над синхронізацією з молдовською стороною, зокрема щодо будівництва під’їзної дороги до мосту та технічного забезпечення пункту пропуску. Уряд України вже виділив понад 700 мільйонів гривень для розвитку цього напрямку,
– каже Кулеба.
Що зміниться?
Новий пункт пропуску дозволить:
- зменшити черги на чинних кордонах;
- прискорити перевезення товарів і пасажирів;
- створити альтернативний маршрут, особливо важливий для Одеської області;
- підвищити ефективність митного контролю.
Формат спільного контролю вже показав ефективність на інших ділянках кордону, тому його впровадження тут може суттєво оптимізувати рух.
"Україна зацікавлена у якнайшвидшому продовженні реалізації цього проєкту, оскільки він має стратегічне значення не лише для двосторонньої торгівлі, а й для загальної безпеки логістичних маршрутів. Новий міст дозволить значно скоротити час перевезень, розвантажити інші прикордонні переходи та створити стабільний маршрут для міжнародного вантажного і пасажирського транспорту", – зауважує Кулеба.
Крім автомобільного напрямку, Україна та Молдова розвивають і залізничне сполучення. Зокрема, триває робота над продовженням маршруту поїзда Київ – Кишинів до станції Реваки з подальшим трансфером до аеропорту.
Також сторони співпрацюють у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, що має посилити регіональну логістику.
Що ще відомо про оновлення пунктів пропуску?
Мінрозвитку України планує запустити електронну чергу для легкових авто через Дію, сайт і мобільний застосунок "єЧерги". Також передбачено впровадження автоматичної перевірки "Зеленої картки" та вдосконалення пріоритетного проїзду для вантажівок з інтеграцією митних документів.
Прикордонники заборонили в'їзд у межах кількох громад, зокрема, з метою туризму, відпочинку та рибальства. У межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області заборонено в’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років
Нардеп Руслан Горбенко заявив, що на пунктах пропуску депортованих чоловіків можуть "зустрічати" ТЦК. У ДПСУ прокоментували це.