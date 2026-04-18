24 Канал поспілкувався з речником ДПСУ Андрієм Демченком.
Дивіться також Львівський обласний ТЦК тимчасово очолив Віталій Міщанин: що про нього відомо
Чи можуть ТЦК "зустрічати" депортованих чоловіків?
Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко заявив, що бували випадки, коли чоловіків, яких депортували з-за кордону, в Україні одразу "зустрічали" ТЦК.
У ДПСУ зазначили, що Україна не отримує інформацію про те, коли когось з її громадян депортують. Країна, яка має намір депортувати українця, не зобов'язана про це повідомляти Україну.
Щодо представників ТЦК, то вони не пекребувають в українських пунктах пропуску. Але якщо громадянин України перебуває в розшуку, і він відображається в системі "Оберіг", то під час прикордонного контролю законодавство визначає нам передавати таких людей в поліцію,
– зазначив Демченко.
Правоохоронці з'ясовують обставини розшуку і можуть передати людину до ТЦК.
На Львівщині у приміщення ТЦК увірвалися троє чоловіків
У Яворівському ТЦК та СП на Львівщині троє чоловіків спробували напасти на військовослужбовців, поліція затримала двох зловмисників.
У ТЦК наголосили, що такі вчинки не мають подвійних трактувань ні з погляду закону, ні з погляду моралі.
Як повідомила 24 Каналу речниця Головного управління Національної поліції у Львівській області Аліна Подрейко, слідчі Яворівського районного відділу поліції вже розпочали кримінальне провадження за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.