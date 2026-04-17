Що відомо про призначення?

В оперативному командуванні "Захід" повідомили виданню, що Міщанина Віталія Васильовича відряджено до Львівського обласного ТЦК та СП для виконання обов'язків начальника. До цього полковник обіймав аналогічну посаду у Вінницькому об'єднаному міському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки.

Журналісти нагадали, що попереднього керівника Дениса Сахацького звільнили за наказом Головнокомандувача ЗСУ 12 квітня 2026 року. Він пробув на посаді два роки.

Дані на сайті НАЗК свідчать, що полковник Міщанин кілька років керував районним ТЦК та СП на Житомирщині. До цього він був начальником відділу Житомирського обласного військкомату та військовим комісаром Ружинського районного військкомату.

У декларації за 2025 рік Міщанин вказав, що отримав понад 540 тисяч гривень зарплати у Житомирському РТЦК та СП. Також задекларував понад 33 тисяч гривень соціальних виплат та інших доходів.

Зазначається, що його дружина працює в управлінні житлового господарства Житомирської міськради та заробила близько 450 тисяч гривень. Приблизно 72 тисяч доларів Міщанин зберігає готівкою.

У власності нового виконувача обов'язків очільника Львівського ТЦК та СП земельна ділянка, а житло він орендує. Користується автомобілем Kia Sportage 2007 року та Toyota Camry 2013 року, яка оформлена на його дружину.

