Нове призначення набирає чинності з дня його опублікування. Укази оприлюднено на офіційному сайті президента.

Що відомо про нове призначення?

Президент України Володимир Зеленський 3 березня звільнив Ігоря Брусила з посади заступника керівника Офісу Президента Кирила Буданова.

Його призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці.

У ролі заступника керівника ОПУ Брусил відповідав за координацію окремих напрямків роботи апарату та підтримку взаємодії між виконавчою владою й іншими гілками державної влади.