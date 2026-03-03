Игорь Брусило – украинский государственный и политический деятель, который долгое время работал в сфере государственного управления, сосредотачивая внимание на стратегических коммуникациях и координации важных политических процессов.

Сначала он был заместителем Ермака , впоследствии – Буданова. До назначения в Офис Президента занимался вопросами внутренней политики и антикризисного управления.

Ранее Игорь Брусило также работал в сфере аналитики и управления проектами, что сформировало у него широкую экспертную базу для работы как во внутренней политике, так и на международной арене. Его карьера сочетает административный опыт и знание дипломатических процессов, что потенциально может усилить позиции Украины в отношениях с Италией.