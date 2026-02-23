Об этом он сказал на конференции в Chatham House в Лондоне.

Что Залужный сказал об участии в выборах?

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заверил, что во время войны не думает о политической карьере в Украине.

Очень плохо, когда внутренняя политика Украины выходит на международный уровень – это должно быть табу. По состоянию на сегодня, никакой возможности думать об этом у меня нет,

– отметил Залужный.

Он заявил, что сейчас ничего не дает ему возможности думать это.

Какие последние заявления делал Залужный?