Про це він сказав на конференції у Chatham House в Лондоні.

Що Залужний сказав про участь у виборах?

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний запевнив, що під час війни не думає про політичну кар'єру в Україні.

Дуже погано, коли внутрішня політика України виходить на міжнародний рівень – це має бути табу. Станом на сьогодні, ніякої можливості думати про це в мене немає,

– зауважив Залужний.

Він заявив, що зараз нічого не дає йому можливості думати це.

Які останні заяви робив Залужний?