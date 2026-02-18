Про це повідомили 24 Каналу в пресслужбі СБУ. Відповідна заява Залужного з'явилася 18 лютого.

Чи правда, що СБУ проводила обшуки в Залужного в 2022 році?

В Службі безпеки України твердять: по факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись.

В той період часу відбувались слідчі дії СБУ в рамках іншого кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес. За однією з адрес, яка фігурувала у кримінальному провадженні, на той час був нещодавно розміщений один з законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного,

– розповіли 24 Каналу в пресслужбі СБУ.

Там додали, що додатково тодішній очільник СБУ Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу й особисто, ситуація була прояснена.