Про це повідомляє Associated Press (AP). Журналісти висловили свої припущення, навіщо Залужний згадав контрнаступ 2023 року.

Чому провалився контрнаступ у 2023 році?

Як пояснив Валерій Залужний, він розробив план контрнаступу за допомогою партнерів з НАТО. Але контрнаступ провалився, "тому що Зеленський та інші чиновники не виділили необхідні ресурси".

Спочатку планувалося зосередити достатньо сил в "єдиному кулаці", щоб відбити частково окуповану Запорізьку область, де розташована важлива атомна електростанція, а потім просунутися на південь до Азовського моря. Це перерізало б коридор, який російська армія використовувала для постачання Криму, який вона незаконно анексувала в 2014 році. Для успіху потрібне було велике, зосереджене накопичення сил і тактична несподіванка, сказав Залужний. Натомість, за його словами, війська були розкидані по великій території, що послабило їхню ударну силу,

Показуємо на карті ЗАЕС

Від Енергодара, де розташована Запорізька атомна електростанція, до Мелітополя – 97 кілометрів. Обидва населені пункти – тимчасово окупована росіянами територія Запорізької області.

Журналісти додали, що слова Залужного анонімно підтвердили двоє західних військових чиновників. Вони теж сказали, що контрнаступ відхилився від початкового плану.

"Контрнаступ 2023 року викликав широку критику з боку військових експертів за надмірну амбіційність і запізнілість, що дало російським військам час для зміцнення позицій", – навели дані в ЗМІ.

Чому Залужний згадав про контрнаступ 2023 року зараз?

Associated Press назвало його дипломатом із політичними амбіціями і чи не головним політичним суперником Володимира Зеленського.

"Залужний відмовляється обговорювати свої політичні амбіції, кажучи, що не хоче ризикувати завдати шкоди національній єдності під час війни з Росією, яка наближається до своєї четвертої річниці. Однак, на знак свого можливого бажання балотуватися на посаду президента – після закінчення війни – Залужний вперше публічно розповів про глибокий розрив між собою та Зеленським у нещодавньому інтерв'ю Associated Press", – підкреслило ЗМІ.

Розповідь Залужного про рейд в його офіс у 2022 році "загрожує поляризувати громадську думку в Україні в критичний момент війни", переконані в AP.

В СБУ згодом спростували заяву Залужного.

