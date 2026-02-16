Хоч російська пропаганда намагається створити ілюзію, що українські сили нібито почали масштабну операцію, однак ці заяви не відповідають дійсності. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, чому росіяни завили про "контрнаступ ЗСУ", що насправді відбувається в районі Гуляйполя і як далі можуть діяти окупанти, що опинилися в пастці.

Що допомогло переламати ситуацію на Запоріжжі?

Військові повідомляють, що через проблеми зі зв'язком у росіян, а також ефективну роботу штурмових груп, ЗСУ вдається досягати результатів на Запорізькому напрямку. Зокрема, мовиться про район Гуляйполя. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив, що такі дії – це військова операція армійського рівня.

"Росіяни глибоко зарилися в наші тили, не підтягнувши свої. У них мінімальне оперативне наповнення на цьому напрямку. Тому з достатньою кількістю сил та засобів можна створити росіянам серйозну проблему, відбивши втрачені раніше позиції. Не лише на східному фланзі Запорізького фронту, в районі Гуляйполя, але й на західному, біля Степногірська", – зауважив полковник запасу.

Росіяни намагалися просунутися між Оріховим та річкою Дніпро на північ у бік Запоріжжя. Але потрапили там у доволі непросту ситуацію. На думку Світана, провівши тактичну операцію там – можна взяти російське угруповання в котел.

Зараз тривають стабілізаційні дії в районі Гуляйполя, але це не стратегічний прорив. У них є позитивна динаміка з великими втратами для росіян. Просування є, і росіяни через це – в передпанічному стані,

– наголосив військовий експерт.

На панічні настрої в окупаційному війську впливає і відключення терміналів Starlink, адже росіяни фактично залишились без стабільного зв'язку. Це гарна можливість переламати хід боїв на свою користь, поки ворог ще не повноцінно зміг розв'язати проблему із пошуком заміни Starlink.

Де росіяни можуть почати новий наступ?

Водночас росіяни продовжують перекидання техніки на Запорізький напрямок. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що протягом останніх днів колони їдуть в бік Гуляйполя, а також на інші ділянки фронту на Запоріжжі.

Це переміщення (техніки, – 24 Канал) велике, воно не відповідає графікам закінчення тренувань. Головна зміна – Гуляйполе перестало бути пріоритетом. Накопичення, насичення військами відбувається на лінії Токмак – Оріхів – Василівка. Ймовірно, росіяни намагатимуться наступати там, щойно буде можливість,

– пояснив Андрющенко.

Найбільша колона техніки – з 40 одиниць – рухалась якраз у бік Токмака. За словами Андрющенка, подібного перекидання такої кількості техніки не бачили ще з 2024 року, коли росіяни наступали на Авдіївку.

"Це демонструє, що росіяни досить активно та агресивно намагаються наситити цю частину Запорізького фронту, готуючи великий наступ. Тепер треба дивитись не лише на Гуляйполе – там ситуація стабілізувалась. Є обережні повідомлення про контрнаступальні дії Сил оборони", – додав Андрющенко.

Зверніть увагу! Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин днями повідомив, що українські військові вибили росіян із попередньо зайнятих позицій у населених пунктах Тернувате, Придорожнє та Косівцеве. Після цього російська пропаганда заявила, що ЗСУ проводять контрнаступ. Хоча, за словами Волошина, це не класичний контрнаступ. Українські військові продовжують скорочувати й брати під контроль так звану сіру зону.

Як насправді діють ЗСУ в районі Гуляйполя?

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук також зауважив, що активні дії Сил оборони на Гуляйпільському напрямку з боку Сил оборони тривають. Однак про масштабну операцію говорити зарано.

Росіяни вигадали "великий український контрнаступ", щоб випрати їхній відступ із зайнятих позицій. На сьогодні ми дуже обережно говоримо про те, що Силам оборони вдалося провести кілька успішних контратак та зачистити певні населені пункти. Наразі не мовиться про звільнення великих територій, це лише зачистка,

– наголосив Братчук.

Контратакувальні заходи з боку українських військових дають сподівання, що на Гуляйпільському напрямку ситуація стабілізується.

"Росіяни там зосередили дуже багато своїх сил. Нагадаю, саме там була "знекровлена" російська 5 загальновійськова армія. Їй кинули на допомогу не дивізії, не корпуси, а 29 і 36 армії, які сьогодні теж потерпають в боях. Туди також залучили ще кілька підрозділів з інших напрямків", – зауважив Братчук.

Значні сили на цьому напрямку свідчать, що він досі є важливим для ворога. Однак українські військові роблять усе, щоби плани росіян провалилися. Не виключено, що наші оборонці проводитимуть в районі Гуляйполя нові локальні військові операції.

Цікаво! Військовослужбовець Кирило Сазонов наголосив, що контрнаступальних операцій, які проводили Сили оборони у 2022 році, більше не буде. За його словами, швидких проривів на кшталт Херсонської чи Харківської операцій очікувати не варто. Однак, це стосується не лише української, але й російської армії. Наразі ні в кого немає величезного угруповання, яке б чекало слушного моменту на масштабний наступ. Зараз наступальні дії змінюються від швидких операцій до формату виснаження і поступового витіснення противника.

