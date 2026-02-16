Хотя российская пропаганда пытается создать иллюзию, что украинские силы якобы начали масштабную операцию, однако эти заявления не соответствуют действительности. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, почему россияне завили о "контрнаступлении ВСУ", что на самом деле происходит в районе Гуляйполя и как дальше могут действовать оккупанты, оказавшиеся в ловушке.

Что помогло переломить ситуацию в Запорожской области?

Военные сообщают, что из-за проблем со связью у россиян, а также эффективной работы штурмовых групп, ВСУ удается достигать результатов на Запорожском направлении. В частности, говорится о районе Гуляйполя. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что такие действия – это военная операция армейского уровня.

"Россияне глубоко зарылись в наши тылы, не подтянув свои. У них минимальное оперативное наполнение на этом направлении. Поэтому с достаточным количеством сил и средств можно создать россиянам серьезную проблему, отбив утраченные ранее позиции. Не только на восточном фланге Запорожского фронта, в районе Гуляйполя, но и на западном, у Степногорска", – заметил полковник запаса.

Россияне пытались продвинуться между Ореховым и рекой Днепр на север в сторону Запорожской области. Но попали там в довольно непростую ситуацию. По мнению Свитана, проведя тактическую операцию там – можно взять российскую группировку в котел.

Сейчас продолжаются стабилизационные действия в районе Гуляйполя, но это не стратегический прорыв. У них есть положительная динамика с большими потерями для россиян. Продвижение есть, и россияне из-за этого – в предпаническом состоянии,

– отметил военный эксперт.

На панические настроения в оккупационном войске влияет и отключение терминалов Starlink, ведь россияне фактически остались без стабильной связи. Это хорошая возможность переломить ход боев в свою пользу, пока враг еще не полноценно смог решить проблему с поиском замены Starlink.

Где россияне могут начать новое наступление?

В то же время россияне продолжают переброску техники на Запорожское направление. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что в течение последних дней колонны едут в сторону Гуляйполя, а также на другие участки фронта в Запорожской области.

Это перемещение (техники, – 24 Канал) большое, оно не соответствует графикам окончания тренировок. Главное изменение – Гуляйполе перестало быть приоритетом. Накопление, насыщение войсками происходит на линии Токмак – Орехов – Васильевка. Вероятно, россияне будут пытаться наступать там, как только будет возможность,

– объяснил Андрющенко.

Самая большая колонна техники – из 40 единиц – двигалась как раз в сторону Токмака. По словам Андрющенко, подобной переброски такого количества техники не видели еще с 2024 года, когда россияне наступали на Авдеевку.

"Это демонстрирует, что россияне достаточно активно и агрессивно пытаются насытить эту часть Запорожского фронта, готовя большое наступление. Теперь надо смотреть не только на Гуляйполе – там ситуация стабилизировалась. Есть осторожные сообщения о контрнаступательных действиях Сил обороны", – добавил Андрющенко.

Обратите внимание! Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин на днях сообщил, что украинские военные выбили россиян с предварительно занятых позиций в населенных пунктах Терноватое, Придорожное и Косовцево. После этого российская пропаганда заявила, что ВСУ проводят контрнаступление. Хотя, по словам Волошина, это не классическое контрнаступление. Украинские военные продолжают сокращать и брать под контроль так называемую серую зону.

Как на самом деле действуют ВСУ в районе Гуляйполя?

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук также отметил, что активные действия Сил обороны на Гуляйпольском направлении со стороны Сил обороны продолжаются. Однако о масштабной операции говорить рано.

Россияне придумали "большое украинское контрнаступление", чтобы постирать их отступление с занятых позиций. На сегодня мы очень осторожно говорим о том, что Силам обороны удалось провести несколько успешных контратак и зачистить определенные населенные пункты. Пока не говорится об освобождении больших территорий, это только зачистка,

– подчеркнул Братчук.

Контратакующие мероприятия со стороны украинских военных дают надежду, что на Гуляйпольском направлении ситуация стабилизируется.

"Россияне там сосредоточили очень много своих сил. Напомню, именно там была "обескровлена" российская 5 общевойсковая армия. Ей бросили на помощь не дивизии, не корпуса, а 29 и 36 армии, которые сегодня тоже страдают в боях. Туда также привлекли еще несколько подразделений из других направлений", – заметил Братчук.

Значительные силы на этом направлении свидетельствуют, что он до сих пор является важным для врага. Однако украинские военные делают все, чтобы планы россиян провалились. Не исключено, что наши защитники будут проводить в районе Гуляйполя новые локальные военные операции.

Интересно! Военнослужащий Кирилл Сазонов отметил, что контрнаступательных операций, которые проводили Силы обороны в 2022 году, больше не будет. По его словам, быстрых прорывов вроде Херсонской или Харьковской операций ожидать не стоит. Однако, это касается не только украинской, но и российской армии. Сейчас ни у кого нет огромной группировки, которая бы ждала удобного момента для масштабного наступления. Сейчас наступательные действия меняются от быстрых операций к формату истощения и постепенного вытеснения противника.

