Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, что россияне несколько дней подряд проводили инфильтрационные мероприятия на территории Украины. Говорится о Запорожской области.

Смотрите также Россияне снова пытаются прорвать границу в двух областях и создают угрозы для Запорожья: как изменилась линия фронта за неделю

Какая сейчас ситуация на Запорожском направлении?

Владислав Волошин отметил, что оккупантам удалось временно проникнуть в населенные пункты Терноватое, Придорожное и Косовцево, что в Запорожье.

Какая ситуация в Запорожском направлении: карта

Силы обороны выбили оттуда россиян и зачистили территорию. Эти населенные пункты и дальше остаются под контролем Украины.

После таких зачисток вражеская пропаганда начала вопить о том, что мы проводим контрнаступление. Это не классическое контрнаступление. Мы (украинские военные – 24 Канал) и дальше продолжаем сокращать и брать под контроль так называемую серую зону,

– подчеркнул Волошин.

Силам обороны удалось выбить противника с тех позиций, где он пытался закрепиться.

Обратите внимание! Издание The Telegraph со ссылкой на Институт изучения войны сообщает, что украинские силы перешли к контратакам на востоке после того, как российские подразделения потеряли доступ к Starlink и столкнулись с проблемами связи. Аналитики фиксируют бои вблизи населенных пунктов в районах Днепропетровской и Запорожской областей, а также отмечают, что ограничение сервиса SpaceX существенно ударило по координации оккупантов.

Спикер Сил обороны Юга Украины подытожил, что оккупанты сейчас очень активизировались на Запорожском направлении, чтобы продвигаться вперед, но эффективная работа украинских военных разрушает планы противника.

Что известно о так называемом контрнаступлении ВСУ?