Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), который опубликовали 9 февраля.
Читайте также Генштаб России заявил о "взятии" Купянска-Узлового: кто на самом деле контролирует поселок
Почему россияне утверждают о начале "контрнаступления" в Запорожской области?
Российский военный блогер недавно заявил, что украинские войска пользуются туманной погодой и блокированием использования оккупантами терминалов Starlink, чтобы осуществить "контрнаступление" вблизи Сосновки, Новоалександровки (оба на юго-восток от Александровки) и Нечаевки (к северу от Гуляйполя). Также он отметил, что украинские войска продвинулись к Терноватому (на северо-запад от Гуляйполя).
Другой "военкор" заявляет, что украинские войска начали "местное контрнаступление" на востоке Запорожской области, впервые за долгое время.
В частности российские пропагандисты утверждают, что наступление ведется с использованием бронетехники в условиях тумана и пониженной российской связи.
Представитель Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин заявил, что линия фронта находится минимум в 10 – 15 километрах от Терноватого, село находится под контролем ВСУ.
Однако Волошин опроверг заявления российских милблогеров о якобы украинском "контрнаступлении" на границе Днепропетровской и Запорожской областей.
Волошин сообщил, что украинские войска в этом районе проводят разведывательно-поисковые миссии для выявления российских инфильтрационных и диверсионных групп, но отметил, что эти украинские действия не являются контрнаступлением,
– отмечают аналитики.
ISW наблюдал за широко распространенными жалобами самих российских военных блоггеров на систематическую практику российских командиров, которые присылают ложные отчеты своему начальству о предполагаемых достижениях.
Российские войска, а впоследствии и часть так называемых "военкоров", вероятно, преувеличили успехи своих наступлений на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Теперь они продвигают тезис о якобы украинском "контрнаступлении", пытаясь объяснить отход и возвращение на позиции, которые фактически удерживали в течение некоторого времени.
Какие еще фейковые заявления о ситуации на фронте распространял враг?
Недавно российская армия распространила ложную информацию о якобы захвате поселка Глушковка на Харьковщине, однако населенный пункт остается под контролем Украины. По данным ВСУ, российских войск в Глушковке нет, а линия фронта проходит примерно в четырех километрах от поселка.
Минобороны России также заявляло о якобы "захвате" Купянска-Узлового на Харьковщине, однако украинские военные эту информацию опровергли. Командир батальона ВСУ Роман Ковалев обнародовал видео из центра поселка, на котором видно украинских бойцов и спокойную ситуацию, что подтверждает контроль Украины над населенным пунктом.
Кроме того, украинские военные опровергли и заявление России о якобы захвате села Миньковка на Донетчинеі. По их словам, населенный пункт остается под контролем ВСУ, а подобные сообщения рассматривают как часть информационно-психологической операции.