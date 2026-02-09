Об этом сообщила Группировка объединенных сил Вооруженных Сил Украины.
К теме Россияне совершили новые прорывы границы на Сумщине и продвигаются к Славянску: как изменилась линия фронта за неделю
Что сейчас происходит в Глушковке в Харьковской области?
Украинские военные рассказали, что к населенным пунктам, "захваченных" генералами России в "мечтах, снах и докладах наверх", кроме Купянска и Купянска-Узлового, добавился также и поселок Глушковка Харьковской области. Однако, оккупанты в очередной раз врут о своих "успехах" на фронте.
Группировка объединенных сил сообщает: российские войска не только не контролируют Глушковку, но и не присутствуют в ней даже в форме малой инфильтрации,
– отметили защитники.
Стоит отметить, что поселок Глушковка расположен в около 16 километрах от города Купянск в Харьковской области. В то же время, по данным проекта DeepState, линия фронта пролегает примерно в 4 километрах от этого населенного пункта.
Где расположен поселок Глушковка: смотрите на карте
Кстати, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал в эфире 24 Канала, что российские войска зажаты Силами обороны Украины в городской застройке Купянска. По мнению эксперта, сейчас оптимальный вариант, чтобы сбросить противника с правого берега реки Оскол.
Как россияне врали об успехах на Харьковщине?
Минобороны России в конце января заявило о "захвате" Купянска-Узлового в Харьковской области. В то же время комбат ВСУ Роман Ковалев опубликовал видео из центра поселка, где видно контроль украинских военных и спокойную ситуацию.
До этого российская пропаганда опозорилась заявлением об "оккупации" села Новоплатоновка на Харьковщине. На самом же деле Новоплатоновка остается под контролем ВСУ, что подтвердили в Центре противодействия дезинформации.
Также оккупанты неоднократно врали о "взятии под контроль" Купянска в Харьковской области. По состоянию на 4 февраля, по словам представителя группировки Объединенных сил Виктора Трегубова, Силы обороны окружили около 50 российских оккупантов в городе.