Об этом сообщила Группировка объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Что сейчас происходит в Глушковке в Харьковской области?

Украинские военные рассказали, что к населенным пунктам, "захваченных" генералами России в "мечтах, снах и докладах наверх", кроме Купянска и Купянска-Узлового, добавился также и поселок Глушковка Харьковской области. Однако, оккупанты в очередной раз врут о своих "успехах" на фронте.

Группировка объединенных сил сообщает: российские войска не только не контролируют Глушковку, но и не присутствуют в ней даже в форме малой инфильтрации,

– отметили защитники.

Стоит отметить, что поселок Глушковка расположен в около 16 километрах от города Купянск в Харьковской области. В то же время, по данным проекта DeepState, линия фронта пролегает примерно в 4 километрах от этого населенного пункта.

Где расположен поселок Глушковка: смотрите на карте

Кстати, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал в эфире 24 Канала, что российские войска зажаты Силами обороны Украины в городской застройке Купянска. По мнению эксперта, сейчас оптимальный вариант, чтобы сбросить противника с правого берега реки Оскол.

Как россияне врали об успехах на Харьковщине?