Ситуация по всей линии фронта остается сложной. В Сумской и Харьковской областях россияне пытаются прорываться на новых участках границы для рассредоточения украинских войск и создания иллюзии масштабного наступления. В Донецкой и Запорожской областях захватчики пытаются установить контроль над ключевыми населенными пунктами.

Ожесточенные бои идут в Волчанске, Купянске, возле Лимана и Константиновки, в Часовом Яру, Покровске, Мирнограде, Гуляйполе, Степногорске, возле Орехова, Родинского и Белицкого.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю со 2 по 8 февраля 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Сверхтяжелые выходные: динамика боевых действий на фронте

Прошлая неделя на фронте была сложной, однако с понедельника по пятницу количество атак колебалось от 133 до 167 в сутки. Однако в субботу россияне атаковали 294 раза, а в воскресенье – 312 раз. Суммарно в течение недели вражеские войска совершили 1 364 штурма позиций Сил обороны.

Наибольшее количество штурмов приходится на Донецкую область. По направлениям ситуация на фронте такая:

Покровское – 320 атак;

Гуляйпольское – 149 атак;

Константиновское – 120 атак;

Славянское – 86 атак;

Лиманское – 80 атак;

Харьковское – 57 атак;

Купянское – 47 атак;

Александровское – 34 атаки;

Ореховское – 23 атаки;

Сумское – 17 атак;

Краматорское – 11 атак;

Приднепровское – 6 атак.

Линия фронта не претерпела изменений на Краматорском, Александровском, Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Новые прорывы границы в Сумской области

Обостряется ситуация в Сумской области, где россияне пытаются прорывать линию границы от севера до юга. В частности ранее враг атаковал в районе Эсманской общины. На прошлой неделе россияне совершили прорыв вблизи Мирополья.

Также расширилась серая зона в Покровке, где неделей ранее россияне пытались прорваться. Кроме того, враг продвинулся возле села Грабовское.





Ситуация в приграничье Сумской области / Карта DeepStateMAP

Стоит понимать, что села в районе государственной границы – давно являются фактически пустырями, ведь они под постоянными российскими обстрелами. Большинство так называемых прорывов – попытка создать видимость широкомасштабного наступления на Сумскую область. Однако атаки малых диверсионных групп таким наступлением не являются. Однако эти атаки создают дополнительные хлопоты для Сил обороны.

Прорыв границы и зачистка в Купянске Харьковской области

В Харьковской области линия фронта в течение прошлой недели претерпела некоторые изменения. Прежде всего – российские войска закрепились в Дегтярном, где ранее совершили прорыв границы. Враг оккупировал это село.

Также российские войска продвинулись вблизи границы недалеко от города Волчанск – в районе села Тихое.





Ситуация в приграничье Харьковской области / Карта DeepStateMAP

В то же время Силы обороны продолжают зачистку в городе Купянск. Наши воины ликвидировали два из трех очагов, где россияне в полном окружении находились с декабря. Южная часть города зачищена полностью, враг в окружении остается еще в северной части.

Тем временем россияне заявляют не только о контроле над Купянском, но и якобы над Купянском-Узловым, который даже не возле серой зоны.





Ситуация в Купянске / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян в сторону Славянска

На севере Донецкой области ситуация крайне неблагоприятная для города Славянск, который является одной из ключевых целей россиян на Донбассе.

Российские войска на прошлой неделе продвинулись в Ямполе и южнее села, а также севернее Северска. На этом участке существенно расширилась серая зона.





Ситуация на севере Донецкой области / Карта DeepStateMAP

Также сложная ситуация в районе трассы Бахмут – Славянск. Там российские войска продвинулись в Васюковку, захватили Бондарное, подошли под Никифоровку и прорвались в Привольное. Вражеские войска пытаются подойти к Славянску как с северо-востока, так и с юго-востока.





Ситуация в направлении Славянска / Карта DeepStateMAP

Враг окончательно оккупировал Торецк

Константиновское направление также является одним из самых сложных – линия фронта приближается к окраинам города. Серая зона расширилась до села Ильинка, граничащего с городом. В самом городе серая зона не претерпела изменений.

На прошлой неделе также враг продвинулся возле Клебан-Быка в районе северных окраин Торецка. Некоторые позиции там были в серой зоне, что фактически отрицало полную оккупацию Торецка. Однако враг по состоянию на 1 февраля окончательно захватил город, или скорее то, что от него осталось после российских атак и боев.





Ситуация на Константиновском направлении / Карта DeepStateMAP

Приближается битва за Родинское и Белицкое

Самая тяжелая ситуация – на Покровском направлении. На бывшем так называемом Добропольском выступлении россияне выбрали приоритет – продвижения на запад в сторону городов Родинское и Белицкое. Россияне продвинулись возле Затышка (Суворового), Нового Шахового и в Красном Лимане.

Родинское почти полностью попало в серую зону. В то же время Белицкое под полным контролем Сил обороны.





Ситуация в районе Родинского и Белицкого / Карта DeepStateMAP

Также сложная ситуация в районе Покровска и Мирнограда. Враг продвинулся в северных частях обоих городов. Также из района Покровска враг пытается атаковать село Гришино, что на северо-запад от Покровска.

Кроме того, россияне продвинулись в районе Удачного на север к трассе, ведущей на Павлоград.





Ситуация в районе Покровска / Карта DeepStateMAP

