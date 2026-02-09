Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте. По данным аналитиков, украинские силы имели успех на 2 направлениях, а россияне – ни на одном.
Где продвинулись Силы обороны?
Силы обороны недавно продвинулись или смогли удержать позиции на Славянском направлении.
Геолоцированные видеоматериалы, обнародованные 7 февраля, зафиксировали удары российских войск по украинским позициям в центральной части Никифоровки (на юго-восток от Славянска). Это свидетельствует о том, что украинские силы сохраняют позиции в центральной Никифоровке – районе, над которым оккупанты ранее заявляли о своем контроле.
Силы обороны продвинулись на Славянском направлении / Карта ISW
Также наши защитники имели успех на Гуляйпольском направлении.
Геолоцированные видеоматериалы, обнародованные 8 февраля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись в восточной части Терноватого, северо-западной части Прилук и северной части Придорожного (все – на северо-запад от Гуляйполя).
Где имели успех защитники на Гуляйпольском направлении / Карта ISW
Какая ситуация на фронте?
Российским силам не удается прорваться в направлении Лимана, несмотря на постоянные попытки продвижения малыми штурмовыми группами. По его словам, российские войска накопили достаточно живой силы, чтобы поддерживать непрерывные волны атак, и, вероятно, в дальнейшем будут сохранять повышенную интенсивность действий с целью захвата Лимана.
На Славянском направлении непредсказуемые погодные условия осложняют действия российских войск. Перебои в работе Starlink ухудшают российские системы управления и применения дронов. В то же время противник продолжает штурмы малыми группами и может готовиться к более масштабному наступлению, поскольку накапливает тяжелую технику.
На Константиновском направлении оккупанты пользуются неблагоприятными погодными условиями для атак вблизи Константиновки.
В Купянске в окружении остаются менее 50 российских военнослужащих, почти без логистического обеспечения.
Российские силы на Купянском направлении состоят из плохо подготовленных наемников и контрактников.
Оккупанты продолжают штурмы северных окраин Купянска, но не могут продвинуться. Российские войска почти ежедневно пытаются проводить инфильтрации малыми группами с разных направлений и редко применяют бронированные боевые машины.
Последние новости с фронта:
- Враг усиливает давление на северную часть Мирнограда, пытается накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма города.
- Российская армия продвинулась в приграничных регионах Харьковской и Сумской областей, в частности оккупировала населенный пункт Дегтярное. Оккупанты также достигли частичного успеха в Донецкой области возле села Никифоровка.
- Россия планирует масштабное наступление летом, используя стратегические резервы, формирование которых продолжается с прошлого года. Несмотря на подготовку к наступлению, агрессор сталкивается с серьезными проблемами с ресурсами, что ставит под сомнение его способность реализовать планы.
- Враг готовится к весенне-летней кампании и бережет резервы, решая, где их использовать дальше. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, после потепления Россия будет пытаться усилить интенсивность боев. Основными направлениями могут стать: юг Запорожской области (районы Орехова и Гуляйполя) и Донецкая область, в частности Славянско-Краматорская агломерация.
- Попович считает, что эта попытка наступления может стать последней серьезной атакой. Если она не даст результата, Кремлю придется выбирать между новой мобилизацией или активизацией переговоров, ведь с резервами у России ситуация сложная.