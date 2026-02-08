Об этом сообщила Группировка войск "Восток".
Что происходит в районе Покровска и Мирнограда?
Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. По словам военных, враг несет значительные потери.
Сейчас Силы обороны контролируют северную часть Покровска: они ликвидируют российских захватчиков в городской застройке. Также военные регулярно атакуют вражеские подразделения в южной части города и препятствуют им накапливать живую силу.
Всего на покровском направлении российская армия за сутки потеряла 27 солдат ранеными и еще 54 – убитыми.
Тем временем в Мирнограде украинские воины держат определенные оборонительные рубежи.
Враг усиливает давление на северную часть города, пытается накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма Мирнограда,
– добавили в Группировке войск "Восток".
Для сдерживания врага военные привлекают необходимые силы и средства, по местам сосредоточения и логистике оккупантов наносится огневое поражение.
Что происходит на других направлениях фронта?
По словам аналитиков ISW, ситуация на фронте свидетельствует о подготовке России к новому этапу войны, который может охватить сразу несколько направлений на Юге и Востоке Украины. Отмечается, что россияне готовятся использовать стратегические резервы.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что враг сосредотачивает свои основные усилия на трех направлениях: Покровском, Очеретинском и Александровском.
Также происходит концентрация сил и средств на Краматорском направлении, в частности в направлении Константиновки.