Россияне готовятся использовать стратегические резервы. Об этом говорится в аналитическом отчете ISW.
Когда может произойти масштабное наступление?
По данным аналитиков, российское военное командование планирует развернуть масштабные наступательные действия в летний период, используя стратегические резервы, формирование которых продолжается с прошлого года.
В ISW отмечают, что подготовка к наступлению подтверждает отсутствие у Москвы реальной заинтересованности в прекращении войны и готовность продолжать боевые действия. В то же время эксперты отмечают серьезные проблемы России с ресурсами.
В частности, имеющиеся резервы могут оказаться недостаточными для достижения поставленных целей, а постоянные потери личного состава затрудняют проведение длительных и интенсивных операций.
В отчете ISW также отмечается, что пока российские войска остаются на уровне тактических действий и не демонстрируют значительных успехов на ключевых направлениях, что ставит под сомнение способность Кремля реализовать планы по масштабному наступлению в ближайшие месяцы.
Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?
Полковник запаса Роман Свитан отмечает эффективную работу ПВО, которую продемонстрировали во время атаки в 3 армейском корпусе ВСУ. Для эффективного противодействия российским атакам необходимо обеспечить каждый корпус системой ПВО, усиленной зенитно-ракетными комплексами, ПЗРК и дронами-перехватчиками.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что активная линия фронта достигает примерно 1200 километров. Самые интенсивные бои продолжаются в районе Покровска, где враг ежедневно пытается захватить Родинское, но успехов не имеет. Активные боевые действия происходят также в районах Гуляйполя, Лиманского направления и у Волчанска, где враг несет потери.
Юрий Федоренко, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" рассказал, что россияне, не достигая успеха на фронте, перешли к террору городов и инфильтрации небольших групп в населенные пункты. Украинские защитники, несмотря на преимущество врага, сдерживают его продвижение.