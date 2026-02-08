Россияне готовятся использовать стратегические резервы. Об этом говорится в аналитическом отчете ISW.

Когда может произойти масштабное наступление?

По данным аналитиков, российское военное командование планирует развернуть масштабные наступательные действия в летний период, используя стратегические резервы, формирование которых продолжается с прошлого года.

В ISW отмечают, что подготовка к наступлению подтверждает отсутствие у Москвы реальной заинтересованности в прекращении войны и готовность продолжать боевые действия. В то же время эксперты отмечают серьезные проблемы России с ресурсами.

В частности, имеющиеся резервы могут оказаться недостаточными для достижения поставленных целей, а постоянные потери личного состава затрудняют проведение длительных и интенсивных операций.

В отчете ISW также отмечается, что пока российские войска остаются на уровне тактических действий и не демонстрируют значительных успехов на ключевых направлениях, что ставит под сомнение способность Кремля реализовать планы по масштабному наступлению в ближайшие месяцы.

Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?